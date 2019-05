Top’63 JO19 kampioen!

Oppenhuizen-De oudste jeugd van voetbalvereniging TOP’63 (JO19) is zaterdag kampioen geworden van de voorjaarscompetitie. TOP won zelf met 4-2 van GAVC uit Grou. Dat was voldoende voor de titel, omdat concurrent LSC uit Sneek verloor. De wedstrijd tegen de Grousters ging allesbehalve gemakkelijk. Het was hard werken en keeper Jente hield TOP op de been met prachtige reddingen en een gestopte penalty. Gelukkig kreeg TOP loon naar werken en kon de platte kar met de kampioenen weer door Top & Twel rijden.

TOP’63 JO19 is een echt vriendenteam, als kameraden zijn ze aan dit seizoen begonnen. De namen bij de teamfoto zijn: Boven, Lars Perridon, Jaap Reitsma, Marten Atsma, Douwe Age Dotinga, Tycho Groenendijk, Jurgen Poeisz, Nathan Nauta, Hessel Dijkstra, Steven Wiersma. Beneden, Wiebren Gras, Jente Harmen Bakker, Arjan Homsma, Harmen Hooghiemstra en Jimte de Vries. Op de foto ontbreken Friso Smedes en Hielke Feenstra.