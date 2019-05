ONS Sneek haalt De Jong, Mulder en Tankink

Sneek- ONS Sneek dat onlangs de overeenkomst met hoofdsponsor De Witte Lakenvelder met drie seizoenen verlengde, heeft met Sydney de Jong, Pieter Mulder en Wesley Tankink voor komend seizoen drie nieuwe spelers aangetrokken.

De 18-jarige Sidney de Jong die zowel op het middenveld als in de defensie uit de voeten kan, maakte eerder vanuit de jeugd van ONS de overstap naar SC Cambuur en bewandelt nu dus de omgekeerde weg.

De uit Hippolytushoef afkomstige Pieter Mulder die al eens bij Telstar op proef was, komt over van HVV Hollandia. De 20-jarige tot aanvaller omgeschoolde verdediger maakt dit seizoen voor het eerst deel uit van de selectie van de hoofdklasser uit Hoorn en speelde daarvoor twee seizoenen bij ZAP uit Breezand.

De 25-jarige Wesley Tankink tenslotte verruilt Pelikaan S voor ONS en werd dit seizoen met de ploeg uit Oostwold met een straatlengte voorsprong kampioen in de tweede klasse J.

De middenvelder vertrok tot veler verbazing aan het eind van het seizoen 2017-2018 naar de tweedeklasser uit Groningen, nadat hij daarvoor twee seizoenen in de hoofdklasse voor Sneek Wit Zwart uitkwam en destijds in de media te kennen gaf, dat hij zijn carrière minimaal op dat niveau wou voortzetten.

Tankink die ​voor zijn periode bij de wit-zwarten vijf jaar deel uitmaakte van het keurkorps van FVC. keert nu dus terug op dat niveau en is na Tyson dos Santos (ON Groningen), Jordy den Hoedt (SC Cambuur), Han van Dijk (Heerenveen) en Ruendel Martina (ON Groningen) en de hiervoor genoemde Sydney de Jong en Pieter Mulder de zevende nieuweling waarmee de T.C. van de derde divisionist overeenstemming heeft bereikt.

