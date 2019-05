Jimmy Visser Nederlands Kampioen full contact Kyokushin Karate

Almere-Tijdens de Nederlandse kampioenschappen van alle fullcontact organisaties en clubs in het sportcentrum in Almere, heeft Kyokushin Karate IJlst maar liefst 3 eerste plaatsen bemachtigd.

Jimmy Visser

Jimmy Visser zat in een poule met vier tegenstanders. Zijn eerste partij won hij overtuigend door diverse stoot – en traptechnieken. Zijn tweede partij won hij door een goed geplaatste Mawashi Jodan, een gecontroleerde trap richting het hoofd, daar kreeg hij een halve punt voor. De derde partij was tegen een zeer ervaren vechter. Deze partij ging hard tegen hard. Jimmy kreeg een ongecontroleerde trap tegen zijn hoofd. De wedstrijd werd stil gezet waardoor Jimmy kon herstellen, deze werd later na een paar wedstrijden hervat. Deze partij maakte Jimmy af door een goed geplaatste Mawashi Gedan, een trap tegen het bovenbeen.

Twan Gerritsma

Twan Gerritsma had een match making partij, deze won hij zeer overtuigend door snelle goed gecontroleerde traptechnieken naar het hoofd te maken. Daarvoor kreeg hij een Ipon (hele punt) waardoor hij de winnaar van deze partij was.

Ernst Weistra

Ernst Weistra had ook een match making partij. Zijn tegenstander was 10 kilo zwaarder. Toch won Ernst deze partij binnen een minuut. Door goed geplaatste stoten en low kicks op de bovenbenen waardoor een Ernst een Ipon kreeg.

Renzo Visser

Renzo Visser was de kleinste in zijn poule van vier deelnemers. De tegenstanders waren een kop groter maar desalniettemin ging hij de strijd aan. Na zware partijen zowel voor hem als voor de tegenstander heeft hij toch de 2e prijs behaald. Een hele prestatie.

Foto Herma Rosier