ZET EM mild voor de Wéé Péé Béé

Sneek- Als men zaterdag de rommelmarkt had bezocht, dan was men waarschijnlijk Waterpoort Boys tegen gekomen, want de nummer drie van de ranglijst bakte er in de topper tegen koploper Sneek Wit Zwart ZM niets van. De ploeg van trainer Janco Croes wist negentig minuten lang gen enkele kans te creëren en werd uiteindelijk met een 4-0 nederlaag naar het Schuttersveld teruggestuurd.

De prestatie van de Wéé Péé Béé stond dan ook in schril contrast tot die van ZET EM en de wedstrijd werd nooit echt een wedstrijd. En dat terwijl de formatie van trainer Niels Boot die in Age Hains Boersma, Jesse Lee Staalsmid en Joey Westerhof – misschien wel de beste man op “the pitch” – zijn uitblinkers had, zelf ook niet echt de pannen van het dak speelde.

​Dat laatste gold overigens ook voor de arbitrage want zowel de scheidsrechter als de beide assistenten lieten nogal wat steekjes vallen. Zo werd diverse malen een aanval ten onrechte vanwege buitenspel afgevlagd en werd Boersma voor aanmerkingen op de leiding bekeurd, terwijl een slaande beweging van Jesse Lee Staalsmid en diverse overtredingen van Waterpoort Boys zoals het doorgaan van Richard Hamstra op doelman Jelmer Popma, zonder kaart werd afgedaan.

Popma maakte nadat zijn college Stefan Rijpkema er eerder niet al te zeker uitzag, de eerste aanval van Waterpoort Boys redelijk eenvoudig onschadelijk en kwam bij een voorzet van Kevin Kedde op Richard Hamstra evenmin in de problemen. Aan de andere kant ontsnapte Waterpoort Boys aan een vroege achterstand, toen Patrick Veenstra een voorzet van Jesse Lee Staalsmid nagenoeg volledig miste, terwijl bij een daaropvolgende corner van Sneek Wit Zwart ZM het kunst- en vliegwerk eveneens van de in rood geklede geelhemden net afdoende was.



​Niet veel later was een vrije trap van Andy de Vries een eenvoudige prooi voor de Sneek Wit Zwart-goalie en kort daarop hoefde hij bij een handig overstapje niet in actie te komen, omdat de vlag omhoog ging. Vervolgens werd Waterpoort Boys bij een actie van Stefan Kroon een hoekschop onthouden, waarna Tarik Hamdi bij een schot van grote afstand een wel heel optimistische kijk op zijn kwaliteiten had en Robert Minks – en evenals eerder Richard Hamstra – ten onrechte wegens buitenspel werd teruggefloten.

Daarvoor lukte het de niet erg wendbare Tim Posthuma niet om een voorzet met het hoofd tussen de palen te krijgen en kort na dat moment verdween een inzet van Jesse Lee Staalsmid voorlangs. Ook een combinatie tussen Freerk de Jong en Staalsmid kreeg geen succesvol vervolg. Dat alles gebeurde in een fase dat Sneek Wit Zwart ZM duidelijk meer op de deur klopte en na een half uur spelen werd die dan ook door Freerk de Jong geopend toen hij balverlies van Waterpoort Boys met een inzet in de korte hoek resoluut afstrafte.



​Nadat doelman Stefan Rijpkema een vrije trap tot corner verwerkte, werd die marge een paar minuten voor rust verdubbeld. Opnieuw lag balverlies van de zijde van Waterpoort Boys daaraan ten grondslag en nadat de daaropvolgende inzet nog op de paal belandde, was het vervolgens voor Patrick Veenstra een koud kunstje om de 2-0 tegen de touwen te werken. Die voorsprong was niet alleen verdiend, maar had ook nog hoger kunnen uitvallen als een kopbal van Age Hains Boersma op slag van rust iets meer richting had gehad.

Die klap bleef Waterpoort Boys bespaard, maar wie na rust een ander Waterpoort Boys zou verwachten, kwam bedrogen uit. Integendeel, ook nu was het weerwerk pover en de zwakke eindpass bij een eerste aanval was evenals een matige vrije trap van Andy de Vries eigenlijk symptomatisch. Voor die vrije trap kreeg Boersma vanwege aanmerkingen op de leiding geel en de routinier speelde daarna een aantal keren met vuur. Dat gebeurde in een fase waarin ook Robert Minks geel zag en waarin de gemoederen enigszins verhit waren.

In die fase ontsprong Jesse Lee Staalsmid zoals hiervoor al werd vermeld, na een slaande beweging de dans en dat gold later ook voor Jesse Frolich die na zijn gele kaart uitdrukkelijk naar een tweede solliciteerde. Frolich werd later tegen zichzelf in bescherming genomen en eerder had Waterpoort Boys al invaller Mirza Mustedanagic naar de kant gehaald en Mohammed Hasan Arsandar ingebracht. De rappe aanvaller kon echter net als zijn ploeggenoten geen potten breken en zag dat een aanval van Sneek Wit Zwart ZM nadat een vlagsignaal van de linesman van Waterpoort Boys terecht werd genegeerd, nog net goed afliep. Bij de volgende counter was het echter wel raak en gooide Rinke Hiemstra namens de thuisclub de wedstrijd de wedstrijd in het slot (3-0).

Niet veel later kreeg de thuisclub een uitgelezen kans om nog meer zout in de wonden van Waterpoort Boys te strooien, maar de 100% mogelijkheid was niet aan de mannen van Boot besteed. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want luttele minuten later werd bij een aanval in de rebound door Patrick Veenstra naar later bleek de eindstand op 4-0 bepaald. Die eindstand was geenszins geflatteerd, want Sneek Wit Zwart ZM dat komende zaterdag bij SC Creil de titel zeker kan stellen, was vele malen beter en was met de hiervoor genoemde uitslag nog mild voor Waterpoort Boys.

Foto’s Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/