Sneker Michel Vlap SC Heerenveen-speler van het jaar

Heerenveen-“Ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, was de reactie van Michel Vlap nadat hij werd uitgeroepen tot speler van het jaar bij SC Heerenveen. De supporters hadden het vaakst op hem gestemd en daarom komt de Sneker in het rijtje met onder andere Petter Hansson, Maarten de Jong, Danijel Pranjic, Afonso Alves, Bas Dost en Denzel Dumfries. “Ik ben supertrots.”

Het is hard gegaan met Vlap, die al sinds de F-pupillen bij SC Heerenveen speelt. “Dat is gewoon kicken”, zegt hij. “Alle trainers die ik heb gehad, hebben spijkerhard met mij gewerkt. Die hebben ervoor gezorgd dat ik hier nu sta.”

Vlap heeft wel een idee waarom hij zo populair is bij de supporters. “Ik probeer alle wedstrijden enthousiasme te brengen en ervoor zorgen dat het publiek wat te zien krijgt. Ik denk dat dat heeft aangeslagen bij het publiek en dat ze daarom op mij gestemd hebben. ik ben gewoon supertrots dat ik voor deze club mag spelen. en dat ik tussen die namen sta, dat doet wel iets met me.”

“Ik heb gewoon een fantastisch seizoen achter de rug en ik ben daar supertrots op”, zegt Vlap. “Mijn familie denk ik ook. M’n moeder heeft vast een traantje laten gaan, nu ik speler van het jaar ben geworden.”

Wat de toekomst brengt voor de 21-jarige Vlap, weet hij zelf ook nog niet. “Ik wil het maximale uit mezelf halen. Ik weet nog niet waar het eindigt, maar ik geniet er elke dag van om hier te mogen voetballen. Natuurlijk zijn er gesprekken en is er nu een vraagprijs. Maar verder weet ik het ook niet. Ik houd me er ook niet mee bezig. Ik vind het wel interessant, want er komt wel eens iets voorbij. Maar ik probeer dat gewoon na het seizoen te doen.”

Die vraagprijs waar Vlap over spreekt, is acht miljoen euro.”Het is zo snel gegaan. Ik vind het wel bizar dat er nu zo’n vraagprijs op m’n hoofd hangt: ‘ús Vlappie’ die acht miljoen waard is, dat is even wennen”, lacht hij.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: ttps://www.omropfryslan.nl/