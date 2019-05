Sneek Wit Zwart houdt de druk er vol op

Sneek- Het duurde even, aleer hij op de lijst van doelpuntenmaker verscheen maar dik tien minuten voor tijd klonk de naam van Gerben Visser dan toch door de speakers. Die treffer was echter minder belangrijk dan veel van de eerder door de Lemster geproduceerde goals, want de marge was toen al ruim genoeg voor de volle buit en om de druk er bij lijstaanvoerder Emmen vol op te houden.

Zoals in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen WVV al werd gemeld, heeft Sneek Wit Zwart de titelstrijd niet meer in eigen hand en is men afhankelijk van hetgeen Emmen doet. Het enige wat de formatie van trainer Germ de Jong(foto) in de gegeven situatie kan doen, is wedstrijden winnen en hopen dat de koploper de komende weken nog een misstap maakt.

Een misstap was op Tinga eigenlijk alleen in de openingsfase “im Frage”, want toen liet WVV een aantal malen zijn tanden zien. Eerst ging een voorzet van de gasten rakelings langs het Sneker doel ging en een minuut later een schot evenmin de juiste richting meekreeg waarna doelman Klaas Boersma met een ingreep voorkwam dat uit een corner gevaar ontstond.

Daarna was het vooral de thuisclub die op de trom sloeg, al stond die achter de afrastering opgesteld. Na dik twintig minuten resulteerde dat in de openingstreffer, toen Matts Bruining alleen voor de goal opdook en doelman Fennema omspeelde. Nog geen minuut later had Bruining bij een hoekschop treffer nummer twee op de schoen, maar deze keer wist de WVV-doelman de bal nog net voor de lijn weg te halen. Tien minuten later viel de 2-0 alsnog, waarbij Alwin Velds het voorbereidende werk voor zijn rekening nam en Kevin Huitema de rol van beul vervulde. Daarmee was de koek in het eerste bedrijf nog niet op, want in de slotminuut nam Joram Smits de rol van architect op zich en gaf Bruining de bal het beslissende zetje (3-0).

Niet lang na de “Wiederanpfiff” voorzag Kevin Huitema met zijn tweede treffer zijn 250ste wedstrijd in de hoofdmacht van Sneek Wit Zwart van een gouden randje en nog geen zes minuten later brak Joram Smits na een tempoversnelling het verzet van de gasten nagenoeg helemaal. Bij dat verzet dwong WVV doelman Klaas Boersma nog wel tot een redding, maar een eretreffer zat er niet in. Integendeel, de Groningers kregen na die save nog twee treffers om de oren. In minuut 67 voltooide Matts Bruining zijn hattrick al was het geen onvervalste en dik tien minuten voor tijd verscheen Gerben Visser zoals hiervoor al werd vermeld, dan eindelijk op het bord en met die treffer – al weer nummer 24 – bepaalde hij de eindstand op 7-0.

Sneek Wit Zwart dat komende zondag bij hekkensluiter Nieuw Buinen op bezoek gaat en dat met nog twee speelronden te gaan drie punten achterstand heeft, hield met deze zege de druk er bij Emmen vol op. De Snekers zullen komende zondag dan ook zeker de verrichtingen van die club bij streekgenoot SVBO met meer dan gemiddelde belangstelling volgen en zullen ongetwijfeld hopen dat de Emmenaren in die streekderby een misstap begaan.

Foto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com