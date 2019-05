ONS Sneek zorgt voor déjà vu in Amsterdam

Sneek- Hoewel het scoreverloop anders was, heeft ONS Sneek in Amsterdam voor een déjà vu gezorgd. Nadat de grote broers eerder deze week met een 3-2 nederlaag afscheid van de Champions League moesten nemen, kaapte de formatie van trainer Paul Raveneau met dezelfde cijfers de zege voor de neus van de Ajax weg, al zal dat in Mokum minder tranen teweeg hebben gebracht.

Immers voor zowel Ajax als ONS Sneek stond de toekomst in deze wedstrijd niet meer op het spel en zonder die druk maakten beide ploegen er op de Toekomst een onderhoudende pot van. Daarbij werd het eerste piketpaaltje door de Snekers geslagen, toen Michael Lanting met een dieptepass Yumé Ramos (archieffoto) vond en die de bal vervolgens langs doelman Ruben Zandwijken binnen schoot.

Vervolgens gebeurde er voor beide doelen enige tijd niet al te veel, al kwam Ajax gaandeweg de eerste helft wel beter in de wedstrijd. Dat leidde een minuut of zeven voor rust tot een goedlopende aanval, waarbij Ralph Jurka volgens arbiter Te Kloeze binnen de beruchte lijnen onreglementair werd afgestopt. De bal verdween op de stip, waarna Kenneth Misa Danso die in de heenwedstrijd ook al twee keer scoorde, het vonnis voltrok en de ruststand op 1-1 bepaalde.

​Na rust verloor de wedstrijd aan attractiviteit en werd het spel aan beide zijden minder nauwkeurig. Beide ploegen bedienden zich toen meer van “kick and rush” en probeerden via de afvallende bal gevaar te stichten. Dat leverde aan beide kanten een paar mogelijkheden op, waarbij het aantal van Sneker makelij iets talrijker was. Niettemin zou het nog tot minuut zeventig duren, aleer die meer opportunistische strijdwijze iets zou opleveren. Michael Lanting nam een diepe bal van Genridge Prijor in één keer op zijn slof, waarna zijn schot via de lat weer het veld in stuitte en Martijn Barto er als de kippen bij was om met zijn oude voetbalschoen de bal tegen de touwen te werken.

Niet veel later kreeg ONS Sneek na een handsbal een penalty, waarna Ramos met zijn tweede van de middag de wedstrijd leek te beslissen. Leek, want Ajax had het antwoord snel paraat en nog in dezelfde minuut zorgde Mitchell Burgzorg voor de aansluiting. Daarmee voorzag hij de wedstrijd alsnog van een spannende slotfase, maar ONS liet in het laatste deel niets meer toe en derhalve eindigde het duel vanuit Amsterdams perspectief toch een beetje in een déjà vu.

Met die overwinning die gelet op de kansenverhouding overigens verdiend viel te noemen, passeerde ONS Sneek dat komende zaterdag DVS ’33 Ermelo ontvangt en dan voor eigen publiek afscheid van een aantal coryfeeën neemt, Ajax op de rangslijst. De Snekers staan nu met 39 uit 32 twaalfde.

Foto: Henk van der Veer

