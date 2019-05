Nyck de Vries wint F2 sprintrace in Barcelona

Barcelona – Nyck de Vries heeft op overtuigende wijze de sprintrace in Barcelona gewonnen. In de tweede Formule 2-race van dit weekeinde kwam de Vries met een ruime voorsprong als eerste over de finish. Het is voor de uit Uitwellingerga afkomstige coureur zijn eerste overwinning dit seizoen zijn vijfde GP2/F2-overwinning in totaal.

De race begon met een incident in de eerste ronde waarbij de wagen van Nobuharu Matsushita in vlammen op ging. Het zorgde voor een safety car tot de vijfde ronde. De Vries startte vanaf de vierde plek, maar weet zich eindelijk naar de overwinning te rijden. Hij staat nu derde in het klassement met 63 punten.