Nyck de Vries vijfde bij Formule 2-race in Barcelona

Barcelona – Autocoureur Nyck de Vries uit Oppenhuizen is zaterdag vijfde geworden bij de Formule 2-race in Barcelona. Canadees Nicholas Latifi won, de Britse Jack Aitken werd tweede.

De Vries kwalificeerde zich als vierde voor de wedstrijd. Door pitstops van de concurrentie kwam de Fries een paar keer aan kop, maar hij was niet in staat om dat vol te houden. In de laatste ronden zakte De Vries zelfs nog af naar de vijfde plek.

De Vries staat vierde in het klassement van de Formule 2. Vandaag is de tweede race van het weekeinde.

Bron: www.omropfryslan.nl