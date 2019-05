LSC 1890 poetst blazoen op

Sneek- Na een aantal mindere weken heeft LSC 1890 het geschonden blazoen weer een klein beetje opgepoetst. Dat gebeurde middels een benauwde 3-2 overwinning op Jubbega, waarbij de ploeg van trainer Erik van der Meulen na een soevereine helft zichzelf met een rode kaart nog in de problemen bracht en de gasten in de tweede helft nog akelig dichtbij kwamen.

Na 45 minuten had dat overigens geen issue meer moeten zijn, want LSC 1890 kreeg in de eerste helft meer dan voldoende mogelijkheden om de tegenstander op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Zo lieten Patrick Zijda en Lars Bos in de openingsfase elk twee mogelijkheden onbenut en had LSC 1890 bij een voorzet van laatstgenoemde uiteindelijk de hulp van Jubbega-verdediger Teade Koopmans nodig om de score te openen. Nog geen minuut later bewees Daan Daniëls dat men ook zelf de trekker over kan halen, toen hij een aanval door het centrum beheerst afrondde, waarna René Cnossen na een klein half uur met een schot van grote afstand “im Winkel” voor wat naar later bleek, het hoogtepunt van de middag zorgde.

De ploeg van trainer Inne Schotanus had tot dan toe niet veel in de melk te brokkelen, maar in het laatste kwartier kwam daar verandering in. Eerst dwong Oebele Schokker doelman Jesse van Sermondt tot een redding en even later reikte de paal bij een vrije trap de Snekers de helpende hand.

Niet lang na de wisseling van speelhelft leed de held van de eerste helft i.c. René Cnossen knullig balverlies, waarna Schokker de spanning enigszins terugbracht. Die keerde vervolgens helemaal terug, toen Rodi de Boer die daarbij zijn tweede gele kaart ontving, een strafschop veroorzaakte. Die pengel werd door Kevin Bakels onberispelijk verzilverd en daarmee keerde zijn ploeg terug in de race. De gemankeerde Sneker defensie hield echter stand en zag dat in de slotfase een op het oog zuivere Sneker treffer werd afgekeurd.

Daardoor bleef niet alleen de beslissing uit, maar bleef de voorsprong ook marginaal. Die ging vervolgens in blessuretijd nog bijna in rook op, maar doelman Jesse van Sermondt hield met een prima save de drie punten in de Waterpoortstad, terwijl LSC 1890 dat komende zondag bij Sint Annaparochie op bezoek gaat, met deze overigens terechte overwinning in twee K de vijfde plaats vast hield.

