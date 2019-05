Hommerts/Jutrijp – “11 mei 2019 kan een historische dag worden”, luidde een bericht op de website van HJSC. En dat werd het. In eigen huis en onder toeziend oog van eigen supporters, was gisteren na 22 jaar zonder titel het moment dat HJSC met 3-0 won van Espel en daarmee kampioen werd in de vijfde klasse A.

Foto: Twitter HJSC