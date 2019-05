Yumé Ramos vertrekt naar Flevo Boys

Sneek- Dat O.N.S. spits Yumé Ramos (32) de Sneker derde divisionist aan het eind van het seizoen verlaat was al een maand bekend. Naar welke club hij vertrekt nog niet. Dat blijkt Flevo Boys uit Emmeloord te zijn. Flevo Boys komt uit in de hoofdklasse en neemt met nog drie wedstrijden te gaan een negende plaats in op de ranglijst. Vorig seizoen promoveerden de Emmeloorders uit de eerste klas. Flevo Boys heeft afgelopen week voor de twee keer op rij de finale van de districtsbeker bereikt. Ze wonnen met 1-2 van Drachtster Boys.

Foto Henk van der Veer