Staf en selectie Dames 1 VC Sneek na succesvol seizoen bijna compleet

Sneek – Na het succesvolle seizoen 2018-2019, waarin de dames van VC Sneek 2e zijn geworden in de Eredivisie, is het team voor het nieuwe seizoen bijna compleet. De combinatie van keuzes voor een maatschappelijke loopbaan en het invullen van internationale ambities zorgen ervoor dat de selectie voor het nieuwe seizoen op 6 posities wijzigt. Dorien Dijkstra, Laura Hamming, Chanel Baas, Janieke Popma en Hester Jasper stoppen bij VC Sneek. Daarnaast zal Sietske Osinga het volgende seizoen uitkomen voor het tweede damesteam van Sneek. De zeer succesvolle technische staf van dit seizoen gaat door met het realiseren van hun ambities. Paul Oosterhof (hoofdtrainer/coach), Henriëtte ter Steege (assistent trainer/coach) en Jurjen de Jong (assistent trainer/coach) hebben in het nieuwe seizoen wederom de leiding over het eerste damesteam.

VC Sneek investeert al jaren succesvol in het opleiden van talenten. Dit beleid vormt de basis voor volleybal op het hoogste niveau in Nederland. Geldou de Boer wordt vanuit dames 2 toegevoegd aan de selectie van dames 1. Zij neemt de libero positie over van Janieke Popma. Daarnaast keert Monique Volkers terug in de eerste selectie. Zij maakte al eerder deel uit van het team dat onder andere het nationale kampioenschap heeft behaald. Monique is ook opgeleid binnen de vereniging. Roos van Wijnen, Nienke Tromp, Anlène van der Meer, Britt Schreurs, Lieze Braaksma en Jasmijn Akse spelen ook volgend jaar weer op het hoogste niveau voor VC Sneek. Voor de overige posities vinden momenteel nog selecties plaats. Hierbij oriënteert VC Sneek zich breed, zowel binnen als buiten de club.

De selectie van VC Sneek werkt op amateurbasis. Dit betekent dat speelsters van VC Sneek topvolleybal combineren met een studie, werk of stage. Op belangrijke keuzemomenten als het afronden van een studie of het starten in een nieuwe baan, vindt logischerwijs ook de afweging plaats of dit te combineren is met de tijdsinspanning die topvolleybal vraagt. Voor 5 van de eerder genoemde speelsters van de huidige selectie ligt de prioriteit na dit seizoen bij hun maatschappelijke loopbaan.

Hester Jasper en Janieke Popma, twee speelsters die opgeleid zijn bij VC Sneek en vele successen hebben behaald, stoppen bij Sneek. Hester Jasper zet haar volleybalcarrière voort in de Duitse Bundesliga, bij VfB Suhl Lotto Thüringen. Hester is bij de jeugd 2 keer nationaal kampioen geworden en debuteerde in 2015 op 13 jarige leeftijd bij het eerste damesteam. Bij dames 1 heeft ze onder andere de nationale beker gewonnen, deelgenomen aan de CEV Europacup en het afgelopen seizoen de 2e plaats behaald. Daarnaast heeft Hester het nationale jeugdteam vertegenwoordigd en hoorde ze onlangs bij de 30 speelsters die door de bondscoach zijn geselecteerd voor Oranje. Janieke Popma stopt na een lange en succesvolle carrière met volleyballen om zich te richten op haar maatschappelijke loopbaan. Na haar debuut bij Dames 1 in 2013 heeft ze twee keer de nationale beker gewonnen, twee keer de Supercup en twee keer het landskampioenschap behaald. Ook heeft Janieke in die periode 3 keer met VC Sneek aan de Europacup deelgenomen en heeft zij Nederland vertegenwoordigd in jong Oranje. Geweldige opbrengsten van twee grote volleybal talenten uit Sneek.

Het bestuur van VC Sneek is bijzonder trots op de resultaten die het afgelopen seizoen in de volle breedte zijn behaald. Naast de prachtige 2e plaats in de Eredivisie van het eerste damesteam hebben zowel Heren 1 als Dames 2 uitstekend gepresteerd in de Eerste Divisie. Daarnaast zijn diverse teams kampioen in hun competitie geworden het afgelopen jaar seizoen en is het open club team van de meisjes CMV Nederlands kampioen geworden. Naast het uitoefenen van topsport beschikt VC Sneek over een actief verenigingsleven voor jeugd en senioren en besteedt de club aandacht aan actuele maatschappelijke thema’s. Zo organiseert VC Sneek op donderdag 19 september aanstaande een regionaal congres over vitaliteit in bedrijf. Tot slot zijn zowel Friso Bouwgroep als Rabobank Sneek- Zuidwest Friesland ook in het nieuwe seizoen hoofdsponsor van VC Sneek.