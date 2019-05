PTTM Dragracing Team uit Sneek klaar voor het nieuwe seizoen

Sneek – Binnen één seconde van nul naar honderd km/uur en een topsnelheid van rond de 400 km/uur, op een baan van 400 meter. PTTM Dragracing Team is niet anders gewend en voor hen is dit de normaalste zaak van de wereld. Ter ere van de compleet vernieuwde wagen met volledig nieuwe look en het seizoen dat binnenkort van start gaat, gaf het PTTM Dragracing Team vandaag een acte de préséance, gekoppeld aan een open huis.

Pedal To The Metal (PTTM) Dragracing Team is al jaren actief in de dragracing sport en racen succesvol in de door de FIA georganiseerde Europese kampioenschappen in de klasse Pro Modified.

Deze races worden gereden in een 1967 Chevrolet Camaro die is voorzien van een ruim 3000+PK

sterke V8 motor met meer dan 8500c cilinder inhoud, welke is voorzien van een special blower

en loopt op Methanol.

“In 2017 wisten we zelfs de derde plek te bemachtigen in de Europese Kampioenschappen. Vorig jaar zijn wij als beste Nederlands team, op een mooie vijfde plaats geëindigd in deze zeer competitieve klasse met meer dan 35 internationale deelnemers. Met dit jaar zeven races i.p.v. zes en met een compleet vernieuwde wagen staat er voor dit jaar een hogere ranking op de verlanglijst!”

Het 8-koppige team presenteerde zich vandaag aan de hand van een boeiend verhaal van de totstandkoming van het dragracen, de geschiedenis van het team en als klap op de vuurpijl werd het doek g van de vernieuwde wagen getrokken. Vandaag werd deze voor het eerst gestart. Vanwege het hoge aantal decibels kregen de genodigden oordoppen uitgedeeld. Wat een geluid!

Daarnaast was er genoeg vertier: demonstraties van start-ups, de teamtruck, een kijkje in de keuken en showroom waar 40 prachtige klassiekers te bewonderen zijn.

“Dragracen is een dure sport. Wij als team betalen dit uit eigen portemonnee en hebben bedrijven die ons sponsoren. Op dit moment mogen zeven bedrijven zich Friends of the team mogen noemen en is Pedal To The Metal hoofdsponsor, maar meer Friends of team Sponsors zijn altijd welkom”.