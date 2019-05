Tjeerd Vellinga wint biljartfinale met 2,125 moyenne

Sneek- Het eerste zomer driebanden toernooi is gespeeld met de maximale deelname van 24 spelers. Er was zelfs nog meer opgave. Het is dus een mooie start van de zomer toernooien. Met enkele nieuwe gezichten en met name 2 dames in de poule fase was het een strijd om bij de laatste 8 te komen.

Met 4 van de minimaal 6 partijen is dat soms nog niet genoeg. We moeten met zijn allen ook op gaan letten dat de schrijver wel bij de partij blijft en zich niet laat afleiden door gesprekken te voeren. Als je zelf speelt en de schrijver vergeet een punt te schrijven is dat ook niet prettig. Zorg ook dat je de dames met respect behandeld. Dat voor zover.

De poulefase liep wat uit wat tijd betreft. Er waren veel partijen van 20 beurten en dus weinig hele korte partijen. We gaan vanaf komende zondag dan ook bij de laatste 8 de beurten op maximaal 20 beurten houden. Alleen de finale moet helemaal uitgespeeld worden.

We hopen hiermee tijd te besparen. Dat Tjeerd Vellinga in de finale in 8 beurten uit ging zorgde er voor dat het niet overdreven laat werd. Gefeliciteerd Tjeerd en voor iedereen tot de volgende zondag.

Bron: Biljartschool Sneek