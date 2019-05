Strafschoppenserie moet deels over: LSC 1890 nog niet zeker van finale

Sneek– Vorige week werd op deze website (http://pengel.weebly.com/) met gepaste trots gemeld dat een aantal Sneker jeugdteams waaronder LSC 1890 JO19-1 zich voor de bekerfinales had geplaatst.

De deelname van laatstgenoemd team dat zich middels strafschoppen voor de bekerfinale kwalificeerde, staat zo viel in de Leeuwarder Courant te lezen, echter op losse schroeven nu tegenstander Veendam tegen de door de arbiter gehanteerde volgorde protest heeft aangetekend en dat protest door de KNVB is gehonoreerd.

De scheidsrechter van dienst liet de strafschoppen conform het ABBA-systeem nemen, maar stapte nadat de reguliere serie in 5-5 was geëindigd over op het om en om nemen van de “pengels”. Dat was, aldus Veendam, niet conform de reglementen.

Nog afgezien van de vraag waarom men de arbiter daar ter plekke niet op heeft gewezen, moet de strafschoppenserie nu vanaf het moment dat het misging, over en moet LSC 1890 dan de eerste elf meter nemen. Dat gebeurt op dinsdag 14 mei a.s. en het zou zo maar kunnen dat Veendam dan voor welgeteld één strafschop 110 kilometer heen en 110 kilometer terug moet rijden.

Foto: site LSC 1890

Bron: http://pengel.weebly.com/