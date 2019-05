Sneek- Afgelopen dinsdag was er bij LSC 1890 een clinic van twee dames van sc Heerenveen. Dit ter promotie van het meidenvoetbal in Sneek. Voor de meiden in de leeftijd van 10-15 kwamen twee dames, Elze Huls en Dayna Schra ( foto hier onder), naar het sportpark aan de Leeuwarderweg.

Ondanks de regen was de opkomst groot. Ook kennismaken met het meidenvoetbal? Kom eens een paar keer mee trainen. Voor meer informatie : secretarisjeugd@lsc1890.nl