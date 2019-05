Flits van Snits wint in Arendonk (B)

Sneek- Samen met een van zijn nieuwe piloten, Fabian de Wolf uit Beilen, heeft Leon Brinksma (de Flits van Snits) zondag 5 mei deelgenomen aan een criterium in Arendonk.

Aan alles kun je in België merken dat de wielersport daar leeft en dat ook de mensen met een beperking daarbij worden betrokken. In totaal kwamen 31 “G” renners aan de start.

Het 2 km lange parcours kende vele scherpe bochten, putdeksels en andere oneffenheden. Tezamen met de harde wind en de lage temperatuur wachtte de renners een zware wedstrijd. Vrij direct na de start vormde zich een kopgroep met daarin de sterke Belgische renners Ronny Erckens, Jef van Dyck, Nick Aerts en anderen. De Fryske tandem kon hier bij aansluiten. Gaandeweg de koers werden er door de Belgen pogingen gedaan uit de kopgroep te ontsnappen. Meer dan 100 meter werd de vluchters niet gegund, dan werden ze weer teruggehaald.

Tegen het einde van de koers moest de sterke Belg Nick Aerts lossen en bleef de Fryske tandem in gezelschap van Ronny Erckens en Jef van Dyck over. In de laatste ronde moest Jef van Dyck lossen en denderden Ronny Erckens en de Fryske tandem naar de finish. Een spannende sprint was uiteindelijk bepalend voor de zege. De Fryske tandem was hierin de sterkste en behaalde daarmee in zijn eerste wedstrijd dit seizoen direct de zege. Na met de nieuwe piloot nog maar 3 keer te hebben getraind een prestatie van formaat.