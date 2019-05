De bal rolt weer …. voorbeschouwing 11 en 12 mei

Sneek- De Sneker oogst kwam afgelopen weekeinde op het Schuttersveld tot stand, want zowel Waterpoort Boys als Black Boys wisten hun wedstrijd tegen resp. Sleat en SC Terschelling te winnen. De grootste verrassing kwam echter in de polder tot stand, want Sneek Wit Zwart ZM ging tegen Tollebeek onderuit en ook nog eens met ruime cijfers. Die vielen bij de duels van ONS Sneek tegen Jong FC Groningen en LSC 1890 tegen Peize weliswaar mee, maar het eindresultaat was uiteindelijk hetzelfde als bij ZET EM.

​Komend weekeinde gaat de aandacht vooral uit naar de wedstrijd tussen Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys en dat niet alleen omdat het een derby is, maar ook omdat er in ieder geval voor de thuisclub nog het nodige op het spel staat. Dat laatste geldt ook voor de zondagtak van de wit-zwarten die WVV ontvangt, en voor Black Boys dat bij SC Boornbergum ’80 op bezoek gaat. Voor ONS Sneek en LSC 1890 zijn de belangen daarentegen minder en gaat het eigenlijk alleen om de eer.

Ajax – ONS Sneek

Zaterdag 11 mei 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Toekomst – Amsterdam

ONS Sneek en Jong FC Groningen creëerden maar een handvol mogelijkheden en de gasten wisten daarvan tien minuten voor tijd één te benutten. Echt pijn deed dat verlies echter niet, want de ploeg van trainer Paul Raveneau was al veilig en speelt de komende drie weken zoals hiervoor al werd vermeld, alleen nog voor de eer. In de eerste van die “erewedstrijden” stuiten de oranjehemden zaterdag op Ajax.

Bij Ajax gaat het vandaag vooral over de prestaties van de profs en over de return in de Johan Cruyff Arena tegen “the Spurs”. De prestaties van de amateurs komen niet of nauwelijks voor het voetlicht, ondanks dat men de rentree in de derde divisie al lang en breed van een vervolg heeft voorzien. De Amsterdammers zijn evenals ONS Sneek al enige weken veilig en staan met 38 uit 31 op de twaalfde plaats en net een plekje hoger dan de Snekers. Veel meer dan dat zit er echter niet in en dat geldt ook voor ONS Sneek dat bij winst ten koste van Ajax nog wel een plekje zou kunnen stijgen.

​Een overwinning zat er mede door het sterke optreden van doelman Stephan Veenboer eerder dit seizoen tegen Ajax overigens niet in en dat terwijl ONS Sneek destijds een betere competitiestart kende dan de ploeg uit Mokum dat medio oktober met zes uit zeven in buurt van de zorgsector bivakkeerde. De Snekers wisten in Sneek de favorietenrol echter niet waar te maken en gingen door twee treffers van Kenneth Misa Danso tegen de vooral slimmer spelende ploeg van trainer Yuri Rose met 2-0 onderuit.

Misa Danso die twee seizoenen geleden een uitstapje naar Quick Boys maakte, is bezig aan zijn vijfde seizoen aan de Brochlandweg en met dertien treffers momenteel de topscorer van de rood-witten. Verder komt het gevaar vooral van Ricardo Fransberg, Sonny Pronk en Ralph Jurka die met resp. negen, acht en zeven goals tot nu toe eveneens een behoorlijke bijdrage aan de productie van in totaal 47 goals hebben geleverd. Pronk vertrekt overigens na dit seizoen naar Hollandia in Hoorn en neemt Bart Spil in zijn kielzog mee. Daartegenover staat dat o.a. Anouar Moussa en Axel Weitz (beide asv De Dijk), Mitchel Bormann (ODIN’59) en Tristan Buis (Almere City FC) na de zomer op de Toekomst neerstrijken.

Hoewel ONS Sneek vorige week de overeenkomst met hoofdsponsor De Witte Lakenvelder met drie jaar verlengde en daar vanzelfsprekend zeer mee ingenomen was, lijkt de sportieve toekomst van ONS Sneek ongewis. De Snekers die met Ale de Boer, Curty Gonzales, Serge Fatima, Michael Lanting, Yumé Ramos en Klaas de Vries een aantal sterkhouders zien vertrekken, moeten het komend seizoen met een op het oog kwalitatief en kwantitatief mindere selectie doen. Dat was een aantal seizoenen geleden niet anders, toen o.a. Chris de Wagt zijn voetballoopbaan beëindigde en Jacob Noordmans naar de Koninklijke HFC 1879 vertrok. Ook toen pakte de wisseling van de wacht uiteindelijk goed uit en waarom zou dat met Burger, Ditewig, Kuipers en de gebroeders Prijor als fundament nu niet opnieuw kunnen.

​Er is vooralsnog dan ook geen reden om de toekomst pessimistisch tegemoet te zien, net zo min als er reden is om zaterdag zonder vertrouwen naar de Toekomst af te reizen, want in tegenstelling tot de profs zijn de amateurs van Ajax echt niet onklopbaar, al zal ONS Sneek dan wel meer moeten creëren dan afgelopen zaterdag tegen Jong FC Groningen.

Sneek Wit Zwart – WVV

​Zondag 12 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart dat op 20 april voor het laatst in competitieverband in actie kwam en toen met 5-0 van FVC won, moest in de voorbije weken lijdzaam toezien, dat concurrent Emmen twee keer won en in de stand over de Snekers heen ging en de koppositie overnam. De Emmenaren hebben inmiddels een voorsprong van zes punten (virtueel drie) en hebben dan ook de beste papieren.

Sneek Wit Zwart heeft het niet meer in eigen hand. Het enige wat de ploeg van trainer Germ de Jong kan doen, is hopen op een misstap van de Drenten die nog twee wedstrijden waaronder de derby tegen SVBO, moeten afwerken en zelf de resterende drie duels winnen om te beginnen komende zondag tegen WVV.

​De Winschoter Voetbal Vereniging kwam aan het begin van dit decennium in de tweede klasse uit. In het seizoen 2010-2011 toen het al genoemde Emmen de titel bemachtigde, wist de hoofdmacht die status niet te behouden. Na twee seizoenen keerde men echter terug, waarna WVV meteen doorstoomde naar de eerste klasse. Die klasse is sinds het seizoen 2014-2015 de werkvloer van de rood-zwarten die in het verleden met spelers als Arie Haan, Klaas Nuninga en Jan Mulder de nodige pareltjes hebben afgeleverd.

Op die werkvloer deed WVV het meer dan behoorlijk, want sindsdien eindigde men steevast in het linkerrijtje en participeerde men twee keer in de tombola om promotie naar de hoofdklasse. Ook dit seizoen lijkt het linker deel van de ranglijst weer het eindresultaat te worden, want drie speelronden voor het einde neemt de ploeg van oefenmeester Bernd van Bolhuis met 32 uit 23 plek zeven in en bedraagt de voorsprong op de eerste achtervolger i.c. Bergum vijf punten. Die positie dankt WVV onder meer aan de resultaten in de inhaalduels, toen men zowel van GOMOS als van GAVC wist te winnen. De heenwedstrijd tegen Sneek Wit Zwart leverde daaraan echter geen bijdrage, want eind november won de formatie uit de Waterpoortstad dankzij treffers van Tarik Bourakba (inmiddels LAC Frisia 1883), Kevin Huitema en Joram Smits met 3-1 van de Groningers.

​Of Smits volgend seizoen opnieuw de wit-zwarte kleuren verdedigd, is nog niet duidelijk. In de wandelgangen valt te beluisteren dat de flegmatieke aanvaller het na één seizoen al weer voor gezien zou houden. Overigens is het aan de Molenkrite op transfergebied opvallend rustig, want nadat men eind januari de verbintenis met een achttal spelers verlengde en aangaf met andere spelers in gesprek te zijn, kwam er op bij Sneek Wit Zwart geen grijze rook meer uit de schoorsteen.

Of die qua resultaat wel uit het rookkanaal komt, is zoals hiervoor al werd vermeld, afhankelijk van hetgeen Emmen doet en van wat Sneek Wit Zwart zelf weet te bewerkstellingen. Vanwege de lange adempauze dient afgewacht te worden, of de vlam van de laatste vier wedstrijden toen de ploeg de zeges aanéén reeg en onder meer Emmen en VKW klop gaf, nog brandt. Als dat zo is, dan moet de “Fire Brigade” van aanvoerder Gerben Visser tegen WVV toch in staat zijn om de kachel aan de praat te houden.

LSC 1890 – Jubbega

Zondag 12 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Het gaat te ver om LSC 1890 als het lachertje van de tweede klasse te bestempelen, maar met nederlagen tegen laagvliegers als Olyphia en afgelopen zondag tegen Peize komt men ondanks verzachtende omstandigheden heel dicht in de buurt. Hoewel de ploeg nog wel de thuiswedstrijd tegen Olyphia overtuigend wist te winnen, was het voetbal niet meer van het niveau dat men vorig jaar in de dagen voor het grote kinderfeest liet zien.

In de dagen voor Sinterklaas rekende LSC 1890 gedecideerd met FC Lewenborg en DTD af en won men dankzij late treffers van Rodi de Boer en Daan Daniëls ook de lastige uitwedstrijd tegen Jubbega, dat komende zondag opnieuw de tegenstander is.

​Jubbega dat in de de vorige eeuw op het hoogste niveau uitkwam, maakt dit seizoen na een afwezigheid van 38 jaar (!) zijn rentree in de tweede klasse. Die rentree verliep aanvankelijk voorspoedig, want ten tijde van de heenwedstrijd mocht de formatie van trainer Inne Schotanus (o.a. oud-trainer Sneek Wit Zwart) nog tot de titelkandidaten worden gerekend. Nadien brak echter een periode aan met wisselende resultaten, waarbij men drie keer won, twee gelijk speelde en zeven keer onderuit ging. Een paar weken geleden poetste men met een klinkende zege op Oerterp het blazoen weer enigszins op, maar bij Olyphia – en daarin onderscheidde men zich niet van LSC 1890 – gooide men die glans weer weg, waarna men gisteravond de eerder gestaakte wedstrijd tegen Sint Annaparochie winnend afsloot.

Mede door die zege kan Jubbega zich opnieuw op een seizoen in de tweede klasse gaan voorbereiden. Bij die voorbereiding zal Oebele Schokker niet meer van de partij zijn, want de 34-jarige sterspeler van de rood-witten – inmiddels goed voor acht treffers – gaat na dit seizoen in zijn woonplaats bij UDIROS spelen. Met dat aantal is Schokker overigens niet de meest gevaarlijke aan de kant van Jubbega, want dat is zonder enige twijfel Kevin Bakels. De van Drachtster Boys afkomstige aanvaller schoot dit seizoen namelijk al 21 keer raak en is daarmee goed voor een derde van de rood-witte productie.

​Productie is misschien wel het grootste manco aan de Leeuwarderweg. De ploeg van trainer Erik van der Meulen heeft dan wel 51 treffers op zijn naam staan, maar dat aantal had gelet op de hoeveelheid kansen beduidend hoger moeten zijn. LSC 1890 mist eigenlijk een regelmatig scorende spits zoals Bakels of zoals in het verleden Erwin Slik die er tussen de tien en vijftien inlegt. Wellicht dat Jorn Wester volgend seizoen die rol kan vervullen, maar voorlopig moeten de Snekers roeien met de riemen die men heeft.

Bij die riemen ontbreekt al enige tijd de naam van verdediger Marco Ahmed terwijl in de laatste wedstrijd ook topscorer Daan Daniëls (negen treffers) en Lars Bos (acht treffers) op het appel ontbraken. Hoewel het de laatste tijd met hen ook moeizaam verloopt, zal het zondag zonder hen nog lastiger worden. Maar wie weet, weet LSC 1890 ons toch te verrassen en weet men de status van het lachertje van de tweede klasse toch weer een beetje naar de achtergrond te duwen.

Sneek Wit Zwart ZM – Waterpoort Boys

Zaterdag 11 mei 2019 – 15.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Hoewel in de voorbeschouwing op het duel van afgelopen zaterdag al werd vermeld dat Tollebeek in Tollebeek een niet te onderschatten tegenstander was, kwam de nederlaag van koploper Sneek Wit Zwart ZM toch als een verrassing. Natuurlijk is er met vier punten voorsprong nog geen man overboord, maar met het oog op het resterende programma zal men er aan de Molenkrite toch niet helemaal gerust op zijn.

Dat resterende programma vermeldt op de laatste speeldag nog de wedstrijd tegen nummer twee QVC en komende zaterdag die tegen de nummer drie i.c. Waterpoort Boys. Laatstgenoemde was dankzij treffers van Romano Pasveer, Jesse Frolich, Robert Minks (2x) en Mohammed Hasan Arsandar afgelopen zaterdag zelfs met een man minder veel te sterk voor Sleat en hield eerder dit seizoen ook al de gevreesde aanvalslinie van ZET EM in bedwang, al deed topscorer Tim Posthuma toen niet mee en werd een doelpunt van Freerk de Jong na een vlagsignaal naar ons oordeel ten onrechte afgekeurd.

​Het verhaal van Waterpoort Boys mag bekend worden verondersteld. De gele hesjes kenden na een matige bekercampagne een prima seizoensstart die uiteindelijk medio november uitmondde in de eerste periodetitel. Nadien ging het echter minder en pas in de laatste duels toont de formatie van trainer Janco Croes bij vlagen weer de vorm van vorig jaar. Dat herstel is niet toereikend om zelf nog een rol in de titelstrijd te vervullen. Maar Waterpoort Boys dat het zonder de nog altijd geblesseerde Ron Huitema en de geschorste Romano Pasveer moet doen en waarbij Jesse Frolich een vraagteken is, kan wel als scherprechter fungeren. Immers bij een zege van de Wéé Péé Béé zou het verschil tussen de koploper en naaste belager QVC na zaterdag wel eens tot één punt gereduceerd kunnen worden en dan krijgt de competitie op 25 mei a.s. met de wedstrijd Sneek Wit Zwart ZM-QVC mogelijk een geweldige apotheose.

Dat vooralsnog imaginaire slot had men zich op Tinga toch anders voorgesteld. Immers voor de nederlaag in de polder had het kampioenschap komende zaterdag zijn beslag kunnen krijgen. Dat laatste lijkt nu niet meer mogelijk, tenzij Sneek Wit Zwart ZM zaterdag wint en QVC bij Nagele onderuit gaat. Hoewel de hekkensluiter de laatste tijd puntjes sprokkelt, ligt dat laatste niet in de lijn der verwachting. Ook een overwinning tegen Waterpoort Boys dat mogelijk oud SWZ-speler Mirza Mustedanagic als rechtsback laat opdraven en Stefan Kroon naar de positie van Pasveer doorschuift, is alles behalve een gelopen koers, ook al omdat bij een derby andere aspecten zoals onderlinge rivaliteit en sentiment, nadrukkelijk een rol spelen.

Of de druk bij de ploeg van trainer Niels Boot een rol speelt of dat het verlies tegen Tollebeek gewoon een incident was, dient afgewacht te worden. Zonder die druk zou het tot voor kort bijna ongenaakbare Sneek Wit Zwart ZM waarbij Geart Hiemstra na zijn blessure weer op de weg terug is en waarbij het meespelen van Justin Rienks twijfelachtig is, zonder meer als favoriet aan de wedstrijd beginnen. “Met” weten we het zo net nog niet, ook al omdat Waterpoort Boys qua vorm de weg terug weer aan het verkennen is. Hoe het ook zij, laten we in ieder geval hopen dat de derby meer biedt dan de eerste editie die weliswaar tot het laatste moment spannend was, maar verder bitter weinig vuurwerk liet zien.

SC Boornbergum ’80 – Black Boys

Zondag 12 mei 2019 – 14.00 uur

Sportpark De Kampslach – Boornbergum

Met de zege op SC Terschelling kwam het puntentotaal van Black Boys in de laatste zes wedstrijden op dertien en daarmee overbrugde men het gat met de veilige regionen. Evenals voorgaande jaren lijkt Black Boys dan ook opnieuw de koning van de eindsprint te worden en het zou ons eerlijk gezegd niet verbazen, indien men in de laatste wedstrijd tegen hekkensluiter Lemmer alsnog de nacompetitie ontloopt.

Voor het zover is, speelt Black Boys echter nog tegen Nieuweschoot (19 mei) en moet het komende zondag op bezoek bij SC Boornbergum ’80. Die club acteerde in het seizoen 2011-2012 ook in de vierde klasse, waarna de kelder zes seizoenen lang het podium was. Vorig seizoen troefde men echter Aengwirden, Deinum en Langweer af en maakte de club zijn rentree in de vierde klasse. Die rentree verloopt tot nu toe crescendo, want de ploeg van trainer Björn Schilder is actueel de nummer twee van de ranglijst en heeft niet alleen nog zicht op de titel, maar zeker ook op deelname aan de nacompetitie om promotie naar de derde klasse.

In dat kader kwam de doelpuntloze remise bij De Wâlden afgelopen zondag ongelegen en niet alleen voor SC Boornbergum ’80 zelf, maar ook voor Black Boys. Bij een zege van de groenhemden hadden de Zwartjes immers De Wâlden op de ranglijst ingehaald en had men de kritieke zone voor het eerst in dit seizoen de rug toegekeerd.

Dat heeft alles te maken met de hiervoor al vermelde reeks die Black Boys sinds begin maart heeft neergezet. Daarvoor kon de formatie van trainer Lars Niemarkt niet echt potten breken, zo ook in de heenwedstrijd tegen SC Boornbergum ’80 niet. Hoewel de gasten toen hun status als koploper niet echt waarmaakten, trok men tegen het toen worstelende Black Boys dankzij treffers van Jochem Veenje, Henk Kort en Pascal Wagenaar toch betrekkelijk eenvoudig aan het langste eind.

De selectie die toen namens Black Boys in de wei verscheen, is in grote lijnen gelijk aan die van nu. Alleen doelman Sander de Vries en de verdedigers Rui Jorge Kelly en Chris Stoelwinder zijn vervangen door Jan Broersma en Nicky de Vries, terwijl de toen afwezige Lars van Dijk in de basis is teruggekeerd. Hoewel Broersma het als stand-in meer dan voortreffelijk doet, heeft Black Boys zo viel uit de mond van Huso Bozkurt te beluisteren met laatstgenoemde een nieuwe doelman aangetrokken, terwijl de nieuwe goalie ook wist te vertellen dat Raymond Abelsma die eveneens bij de reserves van SC Bolsward speelt, weer op het oude nest terugkeert.

​Of dat nest komend seizoen nog in de boom van de vierde klasse hangt, zal in de komende weken moeten blijken. De koning van de eindsprint kennende zou dat echter zo maar kunnen, net zoals het zo maar kan – en de recente duels zijn daarvan het bewijs – dat Black Boys zondag tegen de nummer twee van de ranglijst opnieuw een goed resultaat neerzet.

