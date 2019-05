Workshop Taijiwuxigong bij F en F in Sneek

Sneek- Op zaterdag 11 en zondag 12 mei a.s. organiseert Sportclub F en F The Inner Way van 9.00-17.00 uur een tweedaagse workshop Taijiwuxigong. Taijiwuxigong is een energetisch oefensysteem ontwikkelend door de Chinese arts Dr. Shen Hongxun. Het oefensysteem is gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van eenvoudige (staande) oefeningen.

Enkele resultaten van regelmatige Taijiwuxigong beoefening zijn: versterking van de wervelkolom, beter kunnen afvoeren van ziekteverwekkende factoren, verwijderen van fysieke en emotionele spanningen. Taijiwuxigong is ideaal voor het herstel en voor het voorkomen van klachten, geestelijke rust, ontspanning en voor uw herstel van balans. Aanmelden voor de tweedaagse workshop kan tot uiterlijk vrijdag 10 mei a.s. Meer informatie en inschrijfformulieren vindt u op www.sportclubfenf.nl