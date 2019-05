Robert Bervoets op z’n 55ste nog onder de lat bij vv Scharnegoutum 1

Scharnegoutum- Keeperstrainer Robert Bervoets stond afgelopen zaterdag in het eerste team van vv Scharnegoutum ‘70 onder de lat, omdat doelman Gert Jan van der Berg afwezig was. ‘Spelend onder nummer 22 met 33 jaar ervaring was Robert nu keeper’, mailde iemand van Scharnegoutum. Dat is inderdaad een respectabele leeftijd om in een standaardteam te spelen, dat uitkomt in de derde klas A van het zaterdagvoetbal.

Helaas wist Bervoets de nul niet te houden, met 0-1 wonnen de Eastereinders de derby. Maar als je het klaarspeelt om op 55-jarige leeftijd nog in het eerste te spelen, ben je wel een winnaar: Chapeau!!