Nijland weer in slotfase onderuit tegen Veenwouden

Nijland- Met nog 5 minuten op de klok leek Nijland een puntje mee naar huis te nemen. Maar net als in de eerdere ontmoeting dit jaar sloeg Veenwouden in de slotfase genadeloos toe.

Nijland knokte zich zaterdag twee keer terug van een achterstand. Veenwouden lachte echter het laatst. Met twee doelpunten in de laatste 5 minuten pakte de thuisploeg de volle winst.

Nijland begon sterk op het knollenveld van Veenwouden. Jarin de Jong en Nico Pieter Bonnema kwamen in de eerste 20 minuten meerdere keren gevaarlijk door. Het ontbrak echter aan een goed voortzetting. Keeper Van der Mark onderschepte meerdere ballen. De openingstreffer van Arjan van der Wal werd vanwege buitenspel afgekeurd. Even later werd de treffer van Veenwouden-spits Wytze Veenstra om diezelfde reden geannuleerd.

Na de sterke start van Nijland nam Veenwouden na verloop van tijd de regie over. Peter van Dalfsen verrichte een paar goede reddingen, maar kon niet voorkomen dat Sijtsma vanuit de rebound de 1-0 binnentikte. Er ging slap verdedigen van Nijland aan vooraf.

In de tweede helft ging Nijland op zoek naar de gelijkmaker. De bedrijvige Arjan van der Wal ging na zijn afgekeurde treffer enthousiast op zoek naar een doelpunt. De middenvelder – de laatste maanden prima in vorm – miste een uitgelezen kans toen hij de panklare voorzet van Fokke Jan Kooistra op de onderkant van de lat kopte. Niet veel later zag Van der Wal zijn afstandsschot via keeper Van der Mark en de bovenkant van de lat over het doel gaan

Na ruim een uur spelen kon Van der Wal alsnog juichen. Een corner werd door Veenwouden niet goed weggewerkt, waarna Bouke Poelsma de bal voor kopte. Met een knappe en acrobatische omhaal verschalkte Van der Wal de Veenwouden-doelman: 1-1. De gelijkmaker was op dat moment zeker verdiend.

Veenwouden ging meteen daarna op zoek naar een nieuw voorsprong en wist die al snel weer te pakken. Nijland lette niet goed op na een afgeslagen hoekschop en zag Nico van der Mark volledig vrijstaand de 2-1 binnenschuiven.

Nijland moest weer in de achtervolging. De doorgaans betrouwbare doelman Van der Mark hielp Nijland een handje. De kopbal van Nico Pieter Bonnema leek een gemakkelijk prooi voor de goalie. Maar Van der Mark liet de bal los en zag de alerte Mente de Boer de 2-2 binnentikken.

Veenwouden legde zich niet neer bij een puntendeling en ging weer op zoek naar de volle winst. De ploeg kreeg loon naar werken en greep in de slotfase de volle winst. Ygram Vrieling maakte de 3-2, waarna Veenstra met de allerlaatste actie van de wedstrijd extra zout in de Nijlander wond strooide: 4-2. Meteen daarna floot de prima leidende scheidsrechter Benjamins voor het einde van de wedstrijd. Veenwouden vierde na afloop een klein feestje. De ploeg staat op 25 punten, heeft nu een puntje meer dan Nijland en is zeker van lijsbehoud.

Nijland toonde weliswaar veerkracht, maar verloor de wedstrijd doordat het simpelweg niet daadkrachtig genoeg was. De tegendoelpunten vielen veel te makkelijk, terwijl voorin niet altijd de juiste keuzes werden gemaakt. Volgende week speelt Nijland in en tegen Joure.