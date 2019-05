Koos Nederhoed ook arbiter bij allesbeslissende volleybalduel om landstitel

IJlst. De vierde wedstrijd om de landstitel in de play-offs tussen Orion en Lycurgus is in een 2-3 overwinning geëindigd voor de gasten uit Groningen die daarmee de strijd op het landskampioenschap weer helemaal open hebben gegooid. De hete vijfsetter in Doetinchem werd geleid door Koos Nederhoed uit IJlst.

Zondag vindt in Martini Plaza de laatste partij plaats en de winnaar is landskampioen bij de heren. De nationale arbitragecommissie heeft de IJlster andermaal als arbiter aangesteld voor deze allesbeslissende match. Voor de docent aan de ROC Friese Poort in Sneek bij Handel en Ondernemen is dit de vierde wedstrijd in de play-offs. Nederlands beste scheidsrechter van dit seizoen werd in de thuishal in Sneek onlangs in de bloemen gezet en staat internationaal inmiddels als challenge referee te boek nadat hij in december afscheid nam als scheidsrechter.