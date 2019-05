Seizoen wordt grijzer en grijzer voor LSC 1890 

Peize- Net als in de voorbije wedstrijden kende LSC 1890 tegen hekkensluiter Peize een matig begin en net als in een aantal van die duels slaagde ploeg van trainer Erik van der Meulen er niet om een vroege achterstand weg te werken. Uiteindelijk bleek de door Joppe van der Meulen in de openingsfase verzilverde strafschop goud waard en daarmee bezorgde hij LSC 1890 al weer de achtste seizoensnederlaag.

Hoewel Peize feller begon en voor iedere meter streed, kregen beide ploegen in het eerste kwartier een paar kansjes. Na iets meer dan een kwartier spelen werd bij een hoekschop van Peize in de Sneker zestien hands geconstateerd en kreeg de thuisclub van arbiter Ten Horn de grootste aangereikt. Dat buitenkansje liet Joppe van der Meulen zich niet ontnemen en vanaf de hotspot zette hij de thuisclub op voorsprong.

Een minuutje of tien later leek de stand weer in evenwicht te worden gebracht, doch de paal voorkwam dat Marco da Silva als doelpuntenmaker de boeken inging. Die boeken bleven ook bij de volgende mogelijkheden gesloten, omdat bij inzetten van Jacco van der Goot en René Cnossen de juiste richting ontbrak. Vervolgens stuitte Da Silva op de Peize-doelman en niet veel later leverde een afstandsschot van Floris Bok ook al geen rendement op.

Na de pauze werd het eenrichtingsverkeer voortgezet, maar ook nu had het Sneker vizier niet niet de juiste afstelling. Zo kreeg Rik Reinsma een mogelijkheid uit de categorie “14-karaats” en was een kopbal van Patrick Zijda niet hard en scherp genoeg om de doelman van Peize de gang naar het net te laten maken. Ook een vrije trap van Rodi de Boer had niet de juiste koers.

Dat gebeurde in de slotfase van de wedstrijd, toen de stand voor hetzelfde geld 2-0 had kunnen zijn Met nog iets meer dan een kwartier op de klok ontsnapte LSC 1890 namelijk aan een grotere achterstand, toen een bal die het midden tussen een doelpoging en een voorzet hield, boven doelman Patrick Schoonbergen op de lat uiteen spatte.

Twee nul zou gelet op het wedstrijdverloop ook wel iets teveel van het goede zijn geweest, maar dat gold misschien ook voor het kleinst mogelijke verschil waarmee LSC 1890 uiteindelijk verloor. Dat neemt niet weg dat de blauwhemden die komende zondag Jubbega ontvangen, in de laatste zes wedstrijden slechts twee punten wisten te scoren en het toch kleurrijk begonnen seizoen daardoor meer en meer een grijze tint aanneemt.

Bron: http://pengel.weebly.com