Black Boys dicht gat met veilige regionen

Sneek- Black Boys heeft dankzij treffers van Dennis Niemarkt en Alex de Jong een verdiende 2-1 zege op SC Terschelling geboekt en daarmee het gat met de veilige regionen dicht gestraat. De Zwartjes hebben nu evenveel punten als De Wâlden en bivakkeren alleen nog op doelsaldo aan de verkeerde kant van de streep die rechtstreekse handhaving en play offs scheidt.

Die overwinning kwam overigens tot stand in een wedstrijd die alle kenmerken van een typisch degradatieduel had. Veel inzet en weinig goed voetbal en bij dat voetbal hadden de bezoekers aanvankelijk de overhand. Nadat doelman Jan Broersma een diepe bal liet liggen, ontsnapte Black Boys aan een vroege achterstand, toen de Sneker defensie eenvoudig werd uitgespeeld en de bezoekers alleen voor de Black Boys-goalie een mega-kans lieten liggen.

Daarna was zijn collega aan de andere kant net op tijd om een combinatie tussen Justin Wolfswinkel en Alex de Jong een halt toe te roepen. Vervolgens leverde zowel een vrije trap als een schuiver van het op dat moment gemakkelijker voetballende SC Terschelling niets op, zulks in tegenstelling tot de volgende Sneker aanval. Nicky de Vries speelde Lars van Dijk aan, waarna diens inzet werd geblokt en met een boogje voor de voeten van Dennis Niemarkt kwam, die vervolgens met een simpele voetbeweging de 1-0 liet noteren.

Na die openingstreffer kreeg Black Boys mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Zo resulteerde een actie van Justin Wolfswinkel in een mogelijkheid voor Dennis Niemarkt en werd niet veel later een Sneker hoekschop maar ternauwernood bij de eerste paal werd weggekopt. Even later verdween een kopbal uit een corner die was ontstaan na een strak schot van Justin Wolfswinkel, maar net voorlangs, terwijl Lars van Dijk alleen voor de doelman van de SC verzuimde om het voorbereidende werk van Alex de Jong en Dennis Niemarkt af te maken.

Daardoor bleef het bij 1-0 en dat is een stand die altijd link blijft. Dat bleek in de slotfase toen de bezoekers na een doorgekopte inworp via een omhaal bijna langszij kwamen en toen Alex de Jong in de nabijheid van zijn eigen achterlijn tot twee keer toe de oplossing niet vond en beide keren een inworp moest toestaan. Die situaties leverden uiteindelijk niets op, zulks in tegenstelling tot de vrije trap die SC Terschelling op slag van rust aan de linkerkant kreeg. Die werd ingedraaid, waarna de bal volledig vrijstaand werd ingekopt en doelman Broersma de bal net niet voor de lijn wist te pareren (1-1).

Vroeg in de tweede helft kreeg Black Boys een paar mogelijkheden om die tegenslag weg te werken, maar Dennis Niemarkt en Alex de Jong slaagden er niet in om doeltreffend uit te halen. Dat lukte de bezoekers vervolgens ook niet, toen men kort daarop een op een paar meter van de goal een 100%-kans kreeg en toen men een vrije trap mocht nemen. Zelfs een slippertje van Broersma was niet aan SC Terschelling besteed, terwijl de Sneker sluitpost even later net op tijd was om de gasten een halt toe te roepen.

Black Boys kwam in die fase niet verder dan een vrije trap van Dennis Niemarkt (in de muur) en een schot van Harry Terpstra dat in de handen van de keeper belandde. Met die wetenschap probeerde Black Boys met Max Hofstra en Lars Niemarkt het aanvalsspel nieuw leven in te blazen, maar de eerste actie van de speler-trainer was een ongelukkige en leverde hem slechts alleen geel op. Bij de volgende actie was het echter wel raak, al hadden de invallers daar geen aandeel in. Good old Alex de jong trok vanaf rechts naar binnen, passeerde zijn tegenstander en schoof vervolgens de bal met de buitenkant van de schoen beheerst tegen de touwen (2-1).

Na die tegengoal probeerde SC Terschelling het scenario uit de eerste helft te herhalen en hoewel het voor de Sneker goal soms vrouwen en kinderen eerst was, liet Broersma uiteindelijk niets meer toe en niet veel later bleek de treffer van De Jong de winnende en had Black Boys dat komende zondag bij SC Boornbergum op bezoek gaat, met een verdiende zege het gat met de veilige regionen gedicht.

Bron: http://pengel.weebly.com