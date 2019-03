Tweede editie Run for Phéron: Inschrijving  gestart

Sneek – De voorbereidingen voor de tweede editie van Run for Phéron zijn in volle gang. Er is een prachtige route uitgezet van 5 of 11 kilometer vanuit Jachthaven de Domp en door het Zwette bos. Kom genieten van deze loop en steun hiermee het goede doel. De run zal plaatsvinden op zondag 7 april 2019.

Jong of oud, mannen of vrouwen, teams of individueel, met vrienden, familie of het bedrijf, iedereen is welkom om mee te doen aan Run for Phéron! Vorig jaar was de run een daverend succes met maar liefst 130 lopers, vele bezoekers en een opbrengst van meer dan €4.000 voor het goede doel. Ook dit jaar belooft het weer een bijzonder mooie dag te worden. Voor de kleintjes is er wederom vermaak beschikbaar.

Nieuw dit jaar is dat deelnemers zich als extra kunnen laten sponsoren met behulp van een digitale bus. Voor bedrijven is er al een mogelijkheid om te steunen vanaf €50.

Meedoen? Schrijf je vandaag nog in!

Je kunt je gemakkelijk online inschrijven voor de verschillende wandel of –hardloopafstanden via onze website: http://www.stichtingpheron.nl/runforpheron. Aldaar kun je kiezen voor hardlopen 5,5 of 11 km of wandelen 5,5 km.

Over Stichting Phéron

Jaarlijks overlijden er voor, tijdens of na de bevalling, gemiddeld vijf baby’s per dag in Nederland. Ouders die te maken krijgen met het overlijden van een baby moeten in een korte periode van verlies en afscheid veel organiseren, dit naast het ongeloof en immense verdriet. Door hulp te bieden in het nazorg traject komt er meer ruimte voor personen om zich echt te focussen op datgene wat telt, tijd met hun baby doorbrengen. Stichting Phéron helpt ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen bij het verlies én afscheid van hun baby. Zij steunt en werkt samen met 30 ziekenhuizen door heel Nederland. Meer informatie Voor meer informatie over het event, video’s of inschrijven www.stichtingpheron.nl/runforpheron www.facebook.com/runforpheron