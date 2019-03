Bereid jij je ook goed voor op de 4 mijl van Sneek? Geef je dan nu op voor een inspirerende clinic!

Meedoen aan de zesde editie van de 4 mijl van Sneek op zondag 26 mei 2018 en goed voorbereid aan de start staan? Met plezierige en gerichte trainingen werken naar dit prachtige doel?

Dat kan…!

Schrijf je dan in voor de 4 mijl-clinic die vanaf 6 maart wordt gegeven door een ervaren trainer van de atletiekvereniging Horror.

Paul Clement en Helga Wispelweij verzorgen voor u de opbouw naar dit prachtige evenement.

Paul is al meer dan 40 jaar als atleet en trainer actief en heeft in de voorgaande edities van de 4mijl, samen met Theo Huitinga, de clinics verzorgd. Door zijn jarenlange ervaring kan hij u de kneepjes van een goede voorbereiding en trainingsopbouw meegeven.

Tijdens de trainingen wordt hij geassisteerd door Helga. Zij is 4 jaar geleden, net als u, gestart met de clinic als voorbereiding op de 4 mijl. Inmiddels traint ze al weer een aantal jaren bij de club en is ze gegrepen door het hardloopvirus.

De clinic is bedoeld voor iedereen die zich in 2 ½ maand goed wil voorbereiden op de 6,4 km. In principe zijn de trainingen bedoeld voor de lopers die weinig tot geen ervaring hebben en starten “vanaf 0”; echter de wat meer geoefende loper zal tijdens de trainingen ook zeker aan zijn trekken kunnen komen.

De trainingen bestaan uit intervaltrainingen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 en duurtraining op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur.

De start zal plaatsvinden op woensdag 6 maart vanaf 18.00 uur met een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden in de kantine van AV Horror. Neem je trainingskleding mee, want daarna gaan we direct beginnen!

Dus schroom niet en schrijf je hier in; laat ons je “stok achter de deur” zijn!

De kosten voor deze clinic zijn € 27,50 inclusief shirt aangeboden door vd Feer Bolsward.

(Exclusief kosten inschrijving 4 mijl)

Instromen kan nog in de maand maart.