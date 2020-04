KWS voorzitter Karst Doevendans: Heel onrealistisch dat de Sneekweek niet doorgaat

Sneek-“Het is heel onrealistisch, je kunt je bijna niet voorstellen dat we dit jaar geen Sneekweek hebben”, zegt voorzitter Karst Doevendans van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, organisator van het zeilfestijn. “Het is op dit moment enorm hectisch. Zo druk als het normaal voor een Sneekweek is, dat is het nu ook nadat bekend is gemaakt dat we moeten cancelen. Het is een hele grote teleurstelling.”

Nadat het bestuur van de KWS gisteravond al een bestuursvergadering had gehad, was er vanmorgen telefonisch overleg tussen de voorzitter en stakeholders uit de stad.

“Dat zijn de partijen die al druk bezig waren, om vanuit hun nieuwe rol de Sneekweek te organiseren of in ieder geval te onderzoeken. Het zijn Ut Sneek met Johannes Klaversma, Sneek Promotion, Gerard Vellinga en Harrie de Wit van Vereniging Ondernemend Sneek. Dat wij nu officieel aan het begin van de woensdagmiddag naar buiten komen met een gezamenlijk bericht heeft zo zijn reden. We willen namelijk gezamenlijk optreden, juist nu. We kunnen ook niet anders. We hebben toch ook nog even gekeken of we iets in september kunnen organiseren. Er staan voor de binnenstad nog wel een aantal culturele evenementen gepland en misschien zouden we daar een combinatie mee kunnen maken. Het is echter heel prematuur. Gister zei ik al dat onze sluitingswedstrijden in september wel eens de openingswedstrijden van het seizoen kunnen worden. Nogmaals het zijn hele dunne lijntjes op dit moment. Met de zeilsport zitten we met een wedstrijdplanner en die zit redelijk vol met allerlei evenementen. Daar kun niet zomaar een evenement tussen ingooien. Maar we zouden het geweldig voor de stad vinden en dan met name voor de horeca, wanneer we iets zouden kunnen doen.”

Economische effect

Het economisch effect van de Sneekweek mogen we niet onderschatten. Voor heel wat Sneker bedrijven is het toch de slagroom op de taart. Dat doet de meeste pijn. Wij als KWS vinden het ook erg vervelend dat de Sneekweek niet doorgaat en het kost ook veel geld, maar we kunnen dat nog wel een beetje stoppen. Maar het is een heel ander verhaal als je het vergelijkt met de horeca en de bedrijven die geld verdienen aan de Sneekweek. Heel verdrietig allemaal dat we dit jaar geen Sneekweek hebben en als er een alternatief zou komen dan noemen we het nog geen Sneekweek. Want de Sneekweek is een begrip en die naam gaan we niet verkwanselen.”

Foto Henk van der Veer