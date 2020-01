Sneekweekkermis 2020 krijgt andere indeling en een nieuwe, supersnelle attractie

Sneek – Op de komende Sneekweekkermis komt de nieuwe Toxic te staan, een supersnelle carrousel die nu nog in aanbouw is in Duitsland. Wanneer je het aandurft in één van de 16 gondels te stappen, laat de helse machine je alle hoeken van het Martiniplein zien. De spectaculaire draaizaak is van kermisexploitant Niek Moonen, die twee jaar terug Sneek verraste met de opzienbarende Reactor.

60 meter hoge zweefmolen komt terug

Behalve de Toxic zal ook de torenhoge zweefmolen Around the World een plaats krijgen. Ook de 55-meter hoge Booster Maxxx komt terug. De Sneekweekkermis wordt weer een mix van sensationele zaken en familieattracties. Zo ontbreken de autoscooters, de Power Polyp, het funhouse, de Miami Trip en het glazen doolhof natuurlijk niet. Wat spelletjes betreft kan de kermisbezoeker te kust en te keur. Nieuw zijn het kikkerspel en de kamelenrace. En een Sneekweekkermis zonder lekkernijen bestaat niet; maar liefst acht consumptiezaken krijgen een plek.

Nieuwe indeling Martiniplein

Om de vele grote en kleine attracties dit jaar te kunnen plaatsen is de indeling van het Martiniplein aangepast. Uiteraard met behoud van de gezellige sfeer, die zo kenmerkend is voor de Sneekweekkermis. De Sneekweekkermis wordt gehouden van vrijdag 31 juli t/m donderdag 6 augustus.

Attractielijst Sneekweekkermis 2020:

Vermaakzaken

Around the World (J.H. Dauphin)

Booster Maxxx (J.J. de Voer)

Power Polyp (E. Vader)

Boobytrap Hotel XXL (Vof Albers-Lankreijer)

Rainforest Glazendoolhof (W. Brunselaar)

Toxic (N. Moonen)

Autoscooter Route 66 (De Voer/Reemer)

Miami Trip / Wip (N. Arjaans)

VR-Simulator (J.J. de Voer)

Kindervermaakzaken

Nostalgische Draaimolen (J.F.A. van Dam)

Heli Swing Twister (Vof Velthuis-Mulder)

Salto Trampoline (Verwijk-Van Hout)



Spel-/ Gokzaken

Kamelenrace (W. Brunselaar)

Boksbal (De Voer/Reemer)

Kop van Jut (J.B. Cromjongh)

Shooting-Game (M. Hoefnagels)

Lijntrek (Reemer-Bouter)

Lucky Duck (Roulaux-Melissen)

Bussensport (Roulaux-Melissen)

Skeeball / Bowling-Palace (C. Brunselaar)

Pusher (A. Bruggink)

Grijpkranen / Playzone (A. Harms)

The Winner (A. Harms)

Voetbalspel (F. Melissen)

Mep de Kikker (B. Krijnen)

Consumptiezaken