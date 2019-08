Opbouw podium Grachtenconcert Sneek

Sneek- Terwijl donkere wolken over drijven en de bomen wild heen en weer zwiepen in de zomerstorm, wordt er druk gewerkt aan het podium bij de Koninginnebrug (‘Wilhelminabrugge’) aan de Looxmagracht. Daar wordt morgen de Sneekweek Rock Kerkdienst met U2 tribute band gehouden:

Sneekweek Rock Kerkdienst met U2 tribute band

Openbare Rock Kerkdienst van 13.00 tot en met 14.30 uur met medewerking van een fantastische U2 tribute band. Deze openbare kerkdienst wordt mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijk kerken in Sneek.

(14.30 – 15.00 uur soundcheck DEBASIS XL)

Het programma ziet er verder als volgt uit:

15.30 – 16.15 uur

Korte optredens door jeugdige muziekcursisten mmv Kees Romers (saxofoondocent) en Pieter Klaas de Groot (drumdocent) Atrium Sneek. Het is voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent in Sneek en regio Súdwest Fryslân belangrijk dat iedereen vanaf jonge leeftijd uitgedaagd wordt om deel te nemen aan het culturele leven door oa muzieklessen te volgen en aan de praktijk kan proeven. Het Sneekweek Slotconcert wil een aantal jonge muzikanten een podium bieden zichzelf op dit vlak te ontwikkelen en de mogelijkheid te krijgen voor een groot publiek hun muzikale talenten ten gehore te brengen.

Om 16.30 uur: Rabo Sneekweek Slotconcert

Het Rabo Sneekweek Slotconcert in de Looxmagracht is en semi-klassiek concert die de festiviteiten van de Sneekweek cultureel zal afsluiten. Dit jaar met speciale medewerking van Janneke Brakels, Maaike Kampen en Jelle B. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer.

Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten. Ook worden er tijdens het het Rabo Sneekweek Slotconcert mmv de Lions Club Waterstad Sneek en Thuiszorg organisaties zo’n 100 ouderen uitgenodigd en verzorgd tijdens dit unieke Slotconcert.

Foto Henk van der Veer