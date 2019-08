Wat valt er allemaal op de zevende dag van de Sneekweek te beleven?

Sneek – ‘Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer.’ Dat is nog altijd het motto van de Sneekweek, ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag die al vanaf 1814 wordt georganiseerd in Sneek. Inmiddels is het slotweekend bijna aangebroken en wordt Sneek vandaag en morgen omgetoverd tot een Straattheaterfestival. Vandaag de zevende dag. Natuurlijk valt er ook in de rest van Sneek genoeg te beleven: hierbij een greep uit het aanbod van de zevende dag:

Tijd: 13:00 Plaats: Binnenstad Activiteit: Sneekweek Straattheaterfestival (tot 18:00)

Tijd: 14:00 Plaats: Marktstraat Activiteit: 14:00 DJ Lourens Lefreak + activiteiten voor de kinderen – 18:30 Lounge and More met DJ Jan Augenbroe & Top 100 formatie Kroepin

Tijd: 20:00 Plaats: Beach Club Sneek (Kleine Kerkstraat) Activiteit: House & Dance classics | Dirrty Berry & Edwin

Tijd: 20:00 Plaats: Beestenboel (Schaapmarktplein) Activiteit: Dirtybeatsz, Rave van Fortuin, Superclassics, Mc Martin

Tijd: 20:00 Plaats: Irish Pub Activiteit: Foute muziek avond

Tijd: 20:00 Plaats: Stadsplein Wijde Noorderhorne Activiteit: Funky Rootz Tijd: 22:00 Plaats: Alcatraz Café Activiteit: DJ Sybren Tijd: 23:00 Plaats: Het straight A’s lab Activiteit: DJ’s on rotation met oa DJ DNS, Eddy van Netten, Dan Daniel, DJ Ser-V, MC Sherlock enz

Tijd: 23:00 Plaats: Club 1841 Activiteit: TGIF | CHILDSPLAY 00.00u | ROBIN ROIJ | DENN!S | TEAM NO HEROES

Tijd: 23:00 Plaats: Nachtmarkt (Markt 23) Activiteit: Mysterie guest

Tijd: 23:00 Plaats: Cafe Neighbours Activiteit: DJ Knorr

Tijd: 00:00 Plaats: Proeflokaal Sneek Activiteit: UK Gerrit, Michel de Hey, Kreutizger

Tijd: 00:00 Plaats: Walrus zaal Activiteit: Mr. FerD, Jimmy James

