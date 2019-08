Silke en Inkje winnen het Sneekweekbord in de Flits C

Sneek – Silke Zuidema en Inkje Gijselaers uit Sneek sloten de Sneekweek winnend af.

Beide vriendinnen wisten na 6 dagen zeilen de concurrentie achter zich te houden. Fenna Donker en Ilse Bakker zetten meerdere malen de aanval in, maar met een zege op de slotdag wisten Silke en Inkje, die de gehele Sneekweek met camera ‘s werden gevolgd, de Sneekweek op hun naam te schrijven.

In de Flits A wonnen Femme Rijk en Kiek de Groot en in de Flits B Ilse Jansma en Lisa Raymann. Ook hier was het spannend en werden de winnaars in de slotrace pas bekend.

Maar liefst 46 flitsen kwamen aan de start van deze 84e Sneekweek. Onder schitterende omstandigheden kon er gezeild en werd er plezier gemaakt.