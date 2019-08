Een mooie afsluiter met harde wind

Sneek- De laatste dag van de 84steSneekweek was een prachtige dag met veel wind. “We hebben zoals de afgelopen dagen met steady wind kunnen starten. Het was vandaag gelukkig minder vlagerig dan gisteren”, begint wedstrijdleider Auke van der Werf.

“Zoals gisteren hebben wij alle klassen op baan L weg gestart. Alle klassen op de jeugdklassen na hebben de zwarte baan gekregen. Alleen de Lark is wederom met goed overleg niet meer van start gegaan. De boten gaan duiken boven de winkracht vier. Dat is niet verantwoord en voor de zeilers niet leuk om te zeilen.”

Femke Yntema en Keeti Neijman uit de Vaurien blikken terug op een prachtige week. “De week begon met heel weinig wind. Pas de laatste dagen ging het echt heel hard”, vertelt Femke. De laatste dagen konden de dames het niet jammer genoeg niet goed bijhouden met de mannenteams. “Je ziet echt dat ze veel harder gaan dan de dames met hele harde wind. Er zit snel 50 kilo verschil tussen een mannenteam en een vrouwenteam. Ja dan kom je wat te kort”, vervolgt Keeti.

“Wij slaan nooit om. Elk jaar weer slaan wij wel om tijdens de hardzeildag”, vertelt Femke. Voordewind sloeg het noodlot toe en konden de dames gelukkig de Vaurien weer omhoog krijgen zodat ze de finish nog konden halen. “We zijn heel fanatiek maar dit hoort er ook bij. Het is Sneekweek. Overdag presteren, ’s avonds lekker met je vrienden op stap. Het was een prachtige week”, zeggen de dames in koor. Ze hebben de afgelopen weken goed gepresteerd. Ze zijn net voor de Sneekweek tweede op het WK Vaurien in Italië geworden. “Nu is het lekker nagenieten van de mooie momenten en goed afsluiten met de slotavond op het Starteiland”, vervolgen de dames.