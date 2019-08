Hardzeildag: Zesde dag Sneekweek  

Sneek – ’Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer.’ Dat is nog altijd het motto van de Sneekweek, ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag die al vanaf 1814 wordt georganiseerd in Sneek. Afgelopen vrijdag is de 84e editie van het grootste zeil- en muziekevenement losgebarsten en dit gaat ook nog wel eventjes door! Vandaag de zesde dag. Naast de zeilwedstrijden, valt er natuurlijk ook in de rest van Sneek genoeg te beleven: hierbij een greep uit het aanbod van de zesde dag:

Tijd: 10:00 Plaats: Starteiland Activiteit: Sneekweek zeilwedstrijden

Tijd: 10:00 Plaats: Binnenstad Sneek Activiteit: Braderie – markt Hardzeildag (tot 17:00)

Tijd: 13:00 Plaats: Martiniplein Activiteit: Sneekweek Kermis

Tijd: 14:00 Plaats: Starteiland (terras) Activiteit: 14:00 Feest Dj Michel S. – 16:00 Utlopers & live band

Tijd: 14:00 Plaats: Martstraat muziekplein Activiteit: 14:00 The Starkings & Heegemer Dekdweilers – 18:30 Lounge met DJ Dan Daniels & Vangrail

Tijd: 16:30 Plaats: Café ‘t Ouwe Vat Activiteit: 16:30 Feestje met de Putkapel – 21:00 SMÛK

Tijd: 20:00 Plaats: Beestenboel Activiteit: Michael Fortera, Praia del Sol, Quintino, Crooxs, Mc Marboo

Tijd: 20:00 Plaats: Beach Club 23 (Kleine Kerkstraat) Activiteit: Festimi Soundsystem All Night Long

Tijd: 20:00 Plaats: Café ’t Skûtsje Activiteit: Live muziek met: Hans Bakker & Mitch de Vrind

Tijd: 20:00 Plaats: Stadsplein Wijde Noorderhorne Activiteit: Ladi Dadi (R&B / HipHop classics)

Tijd: 20:00 Plaats: Irish Pub Activiteit: Diverse feest DJ’s

Tijd: 21:00 Plaats: Café ‘t Ouwe Vat Activiteit: The Bounty Hunters (Johannes Rypma)

Tijd: 21:00 Plaats: Ludiek Activiteit: Feest DJ Maarten

Tijd: 23:00 Plaats: Nachtmarkt (Markt 23) Activiteit: Mathijs Smit & Nathan Homan

Tijd: 22:00 Plaats: Café Neighbours Activiteit: Live Champions League voorronde op groot scherm – DJ Knorr

Tijd: 22:00 Plaats: Alcatraz Café Activiteit: DJ Knorr

Tijd: 22:00 Plaats: Starteiland – Foarunder Café Activiteit: Feest DJ Michel S!

Tijd: 22:00 Plaats: Club 1841 Activiteit: CLUBNIGHT XL | CROOX | RICK CHASE | DENN!S

Tijd: 22:00 Plaats: Bar The Legend Activiteit: Mooi Fut – Sneeker housefeestju met oa DJ Punish

Tijd: 23:00 Plaats: Het straight A’s lab Activiteit: DJ’s on rotation met oa DJ DNS, Eddy van Netten, Dan Daniel, DJ Ser-V, MC Sherlock enz

Tijd: 00:00 Plaats: Proeflokaal Activiteit: Nathan Homan, Malbetrieb