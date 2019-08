Dag 4 Sneekweek: Mooie weersomstandigheden met scherpe starts

Sneek- De dinsdag begon de dag met een stabiele wind. “We hebben vanochtend Piet Paulusma gebeld. De verwachting was dat de wind van Zuid-zuid-west naar zuidwest zou gaan draaien. Dit is iets eerder gebeurd dan verwacht”, vertelt wedstrijdleider Auke van der Werf.

“We zijn vanochtend netjes om 10:00 van start gegaan met de eerste klasse. Gisteren hebben wij alle klassen op de U-vlag gestart omdat we niet meer vertraging wilden oplopen dan dat we al hadden. Nu hebben wij alle klassen op de P-vlag weg kunnen starten.” De P-vlag wordt gehesen bij een reguliere startprocedure. “We hebben weinig valse starts gezien. De wedstrijdzeilers hebben allemaal prachtig scherpe start gemaakt”, vertelt Auke.

“Alle boten hebben wij op baan L zwart weg gestart. De Lark, RS Feva en Optimist zijn de enigen die wij op groen hebben weggeschoten. Daarnaast zijn de jeugdklassen op de rode baan gaan zeilen. Zo kwam iedereen binnen dik twee uur over de finishlijn heen.” De zwarte, rode en groene baan verschillen van lengte. Zo krijgen alle klassen de kans om voor de Starttoren te worden gefinisht.

Voor morgen ( vandaag, red.) zijn de weersvoorspellingen hetzelfde. Er kunnen alleen wat krachtigere vlagen plaatsvinden. “Het was een prachtig gezicht vandaag. Het leek ook echt alsof iedereen het naar zijn zin had op het water”, besluit Auke.

Laurens Hanselaar en Willem Terpstra zeilen dit jaar mee in de Schakel. “Het was een lekkere zeildag. Maar het windje was net niet stevig genoeg voor ons om lekker te varen. Wij zijn een wat zwaarder team. Dan hebben wij een krachtige windkracht nodig om vol gas te kunnen gaan”, legt Laurens uit. “We zijn op de zevende plaats geëindigd. Dat is wel leuk in de voorhoede van de Schakelklasse varen. “Er zaten soms echt rare simmer twirres in. Dat was wel lastig varen. Maar we mogen niet klagen over het weer, vandaag waren de weersomstandigheden beter dan aan het begin van de week”, sluit Laurens af.

Vandaag is het alweer tijd voor de 204de hardzeildag. Een dag vol met gezellige activiteiten, mooie weersvoorspellingen en natuurlijk kans op het miniatuurtje als dagprijs!