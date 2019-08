Vijfde dag Sneekweek

Sneek – ’Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer.’ Dat is nog altijd het motto van de Sneekweek, ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag die al vanaf 1814 wordt georganiseerd in Sneek. Afgelopen vrijdag is de 84e editie van het grootste zeil- en muziekevenement losgebarsten en dit gaat ook nog wel eventjes door! Vandaag de vijfde dag. Naast de zeilwedstrijden, valt er natuurlijk ook in de rest van Sneek genoeg te beleven: hierbij een greep uit het aanbod van de vijfde dag:

Tijd: 13:00 Plaats: Martiniplein Activiteit: Sneekweek Kermis

Tijd: 14:00 Plaats: Stadsplein Wijde Noorderhorne Activiteit: Sneekweek kindermiddag (tot 16:00)

Tijd: 15:00 Plaats: Marktstraat Activiteit: 15:00 Bruno Rummler and Band – 19:30 Lounge met DJ Jan Augenbroe & Guilty Pleasure Coverband

Tijd: 20:00 Plaats: Beestenboel Activiteit: No Heroes, Kroegtijgers, Billy the Kit, MC Marboo

Tijd: 20:00 Plaats: Café ’t Skûtsje Activiteit: Live muziek met: Marco de Vries en Hans Bakker

Tijd: 20:00 Plaats: Beach Club 23 (Kleine Kerkstraat) Activiteit: Gespuys: van alle markten thuis | Van Netten, Kroon and more…

Tijd: 20:00 Plaats: Irish Pub Activiteit: DJ Anouk and friends

Tijd: 20:00 Plaats: Stadsplein Wijde Noorderhorne Activiteit: Roadhouse

Tijd: 21:00 Plaats: Café de Kroon Activiteit: Bakey Town (muziek terras)

Tijd: 21:00 Plaats: Café ‘s Ouwe Vat Activiteit: Sipke de Boer

Tijd: 21:30 Plaats: Lewinski Activiteit: Mr. Right

Tijd: 21:30 Plaats: De Koperen Kees Activiteit: The Given Horse

Tijd: 21:30 Plaats: Ludiek Activiteit: Blaaskapel De Útlopers (terras) en big party inside!

Tijd: 22:00 Plaats: Starteiland – Foarunder Café Activiteit: FeestCafé met DJ Rawry

Tijd: 22:00 Plaats: Walrus Grandcafé Activiteit: Feest DJ Sipke

Tijd: 23:00 Plaats: Café de Bakkersdochter Activiteit: Johnny Kamminga

Tijd: 23:00 Plaats: Het straight A’s lab Activiteit: DJ’s on rotation met oa DJ DNS, Eddy van Netten, Dan Daniel, DJ Ser-V, MC Sherlock enz

Tijd: 22:00 Plaats: Alcatraz Café Activiteit: DJ Sybren

Tijd: 23:00 Plaats: Bar The Legend Activiteit: Dj Kicken + Nitro Energy promogirls

Tijd: 23:00 Plaats: Club 1841 Activiteit: SNEKER STAPPERS | TEAM RUSH HOUR 00.00u | RICK CHASE | DENN!S | JOHNNY K

Tijd: 23:00 Plaats: Nachtmarkt (Markt 23) Activiteit: Ouwe Jongens Krentenbrood – Van Netten, Kroon and more

Tijd: 23:00 Plaats: Neighbourscafé Activiteit: Live Champions League voorronde op groot scherm – DJ Tomas

Tijd: 00:00 Plaats: Walrus Zaal Activiteit: Superclassics, Diverse DJ’s (Martin Harder, Ricardo Silvio en Andre Zwart)