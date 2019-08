Statenjacht Friso doet mee aan Hardzeildag

Sneek- Het jubilerende Statenjacht Friso doet morgen mee aan de Hardzeildag van de Sneekweek op het Sneekermeer. Aan boord zijn – naast de bemanning – commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en twee gasten; Boele Staal (voormalig cdK Utrecht en voorzitter van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou) en Jaap Smit (cdK van Zuid-Holland) Het is voor het eerst sinds 60 jaar dat het Statenjacht meedoet aan de Hardzeildag.

De Friso strijdt in de klasse ronde jachten (boeiers en tjotters) Het wedstrijdveld bestaat uit zo’n 15 schepen. Staal en Smit zijn ervaren zeilers en zijn aan boord op uitnodiging van de commissaris. Deelname van de Friso aan deze wedstrijd tijdens de Sneekweek is in principe eenmalig. Het heeft te maken met het jubileum van het Statenjacht.

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de Friso overgedragen werd aan de provincie Fryslân. Het schip was een geschenk van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou en de middenstand. Ze wilden dat het provinciebestuur de boeier als lobbymiddel gebruikte voor Fryslân en de Friese economie. Het college van Gedeputeerde Staten leeft dit uitgangspunt nog altijd trouw na.

Er zijn de afgelopen maanden tal van festiviteiten op touw gezet. In mei was er op het Provinsjehûs een officiële bijeenkomst met de boeiercommissie, waarin organisaties vertegenwoordigd zijn die het schip schonken aan de provincie. De Friso was in Grou het middelpunt van een vlootschouw en stak de Waddenzee over naar Terschelling voor een bezoek aan de HT-race. Verder zijn er speciale Friso-liederen gecomponeerd. In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is tot 1 september een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het Statenjacht.