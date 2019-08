Sneek- Het was vaste prik tijdens de Sneekweek: Greetje Slippens-Poiesz (1930-2019) samen met Gerda Lok-Poiesz die altijd op de Poiesz Boot mee voeren. Na het overlijden van mevrouw Slippens op 22 april j.l. is dat helaas voorgoed voorbij. Als eerbetoon aan ‘Tante Zus’ hangt er nu een mooie foto van de markante Sneekse aan boord van de Poiesz Boot. Het bericht met bovenstaande foto werd op fb geplaatst en ontlokte tientallen goedkeurende reacties: “Nou is se der tòch nòch un bitsje bij…”