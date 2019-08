Kleurig kletteren op Hardzeildag

Sneek- ‘Super Wednesday’ was het vorig jaar, maak ‘m nu kleurig kletterend! De Hardzeildag. Niks nieuws hoor, maar uitbundig! Zoals je feest hoort te vieren! Haal alle vlaggetjes uit de kast, koop de winkels leeg en behang je boot er mee vol! Ter ere van de Panschipper én Hardzeildag, een dag met geschiedenis. Die gaat zelfs terug naar 1814 volgens Jaitie Dijkstra. De Napoleontische oorlogen waren afgelopen en de Sneeker held uit de strijd, Jan Sjoukes Visser, was gesignaleerd in Joure. (De A7 ……) De Sneekers besloten hem gezamenlijk met meerdere zeilboten op te halen uit Joure. Deze hulde aan de oorlogsheld was zo goed bevallen dat het reden was om dit elk jaar op die dag te herhalen en hieruit is Hardzeildag ontstaan.

Pas later is deze uitgebreid tot een week lang zeilwedstrijden. Vandaar dat we morgen de 204ste Hardzeildag in de 84ste Sneekweek vieren. Natuurlijk kun je het fijne hiervan online vinden, maar gebruik wel mediawijsheid, want zelfs over het Sneekweekprogramma bestaan er sneue website-beweringen. Bijvoorbeeld dat het na Hardzeildag al gedaan is met onze zeilerij. Walratten en pessimisten zeggen dat ook wel.

Daartegenover zetten wij graag met een opsomming van bijzondere Hardzeildag-tradities. Sommige zijn vervlogen, zoals de flitsclub op de Lytse Griene en gesloten winkels in de stad.

Hier tien formeel feestelijke Hardzeildagtradities sinds ‘mensenheugenis’:

De Commissaris van de Koning van Fryslân, Arno Brok, komt op bezoek; Het Fries Statenjacht, een boeier, 125 jaar oud, komt naar het eiland met de Commissaris van de Koning aan boord; De naam van de kersverse Schipper in de Orde van de SneekerPan, Pieter Jan Postma, wordt als naamplaatje op een paneelbord gemonteerd in de hal van de starttoren, als blijk van dankbare waardering; De dagprijswinaars op Hardzeildag winnen een tinnen miniatuurtje van een wedstrijdboot of markant bouwwerk in Sneek. Iedereen die maar ietsiepietsie kans maakt op de dagprijs, gáát ervoor; De voorzitter van de KWS, Karst Doevendans, trakteert de Sneekweek-vrijwilligers op oranjekoek; Schepen in de haven zijn gepavoiseerd met vlaggen en wimpels;

Op het Startschip wordt direct na de wedstrijden de Panschipper gehuldigd met een rondvaart rondom het eiland. Hij zwaait onderwijl met de koperen koekenpan de menigte toe als blijk van dank. Een spontane workout, Pieter Jan! Goed voor je spierbalmassa!

De Panschipper wordt in de rondvaart ‘toegejuicht’ door aanhoudend, oorverdovend scheepstoeteren; Er komt een blaaskapel. Dit jaar de Útlopers. Dat wordt weer niet te stúíten! Duizenden bezoekers komen speciaal op Hardzeildag naar het Starteiland om te feesten; de stad loopt leeg. En de Poiesz-boot vaart afgeladen af en aan.

Voor de 204de Hardzeildag lijkt het ons gaaf dat het aan elke boot zichtbaar is, dat er feest is in de stad, op de Houkesloot, het Kruiswater, het Sneekermeer én aan het Starteiland. Laat ontelbare feestvlaggetjes wapperen, goed voor het Guinness book of records!

Annechina de Jong