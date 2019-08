Coole kidsparty tijdens twee Sneekweek kindermiddagen

Sneek- Op dinsdag 6 (vanmiddag dus!!) en donderdag 8 augustus organiseert Sneek Promotion in samenwerking met Circus Salto twee Sneekweek kindermiddagen in het centrum van Sneek.

Op dinsdag 6 augustus is er op het podium van de Wijde Noorderhorne een optreden van de Cool Kidsparty: boordevol liedjes, dansen en veel interactie! Kids kunnen zich laten schminken en lekker losgaan op het Waterpoort springkussen. Op donderdag 8 augustus verschijnt de Cool Kidsparty in de buurt van het Schaapmarktplein maar of dat goed komt is de vraag… want de stoere Aat Stuntpiraat is in aantocht hij gaat op zoek naar een schat in de buurt van het Schaapmarktplein!

Al zoekend naar de schat vermaakt hij jong en oud met stoere en gekke piratencapriolen. Help jij hem mee de schat te vinden? Ga met het hele gezin op de foto, verkleed als een piraat. Er wordt een mooie foto van jullie gemaakt in de fotobooth!

Op beide Sneekweek kindermiddagen kunnen kids gratis meedoen tussen 14.00 en 16.00 uur. De kinderen kunnen zich laten schminken als een piraat, zeemeermin of een mooie vis. Mocht je wat anders willen worden …dan mag dat ook. Vermaak voor kinderen van alle leeftijden! Voor de papa en mama is er een terras in de buurt, waar ze kunnen genieten van een verkoelend drankje.

Meer informatie mbt Sneekweekprogramma: www.sneek.nl/sneekweek.