Zweeftoren verbindt Sneek met het Sneekermeer

Sneek-Het zeilen op het meer kan niet zonder het feest in de stad en omgekeerd geldt hetzelfde. Om dat te symboliseren, zijn er in de zweeftoren Around the World, die op de Sneekweekkermis staat, vlaggen gehangen van de stad Sneek, de zeilvereniging KWS en Sneek Promotions. Vanuit de 60 meter hoge zweef is het Sneekermeer makkelijk te zien en vanaf het Starteiland ziet men de zweef draaien. De populaire attractie Around the World zorgt voor gehesen en wapperende vlaggen Around Sneek en het Sneekermeer.

Foto: Jan Douwe Gorter