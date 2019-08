Vierde dag Sneekweek

Sneek – ’Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer.’ Dat is nog altijd het motto van de Sneekweek, ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag die al vanaf 1814 wordt georganiseerd in Sneek. Afgelopen vrijdag is de 84e editie van het grootste zeil- en muziekevenement losgebarsten en dit gaat ook nog wel eventjes door! Vandaag de vierde dag. Naast de zeilwedstrijden, valt er natuurlijk ook in de rest van Sneek genoeg te beleven: hierbij een greep uit het aanbod van de vierde dag.

Tijd: 13:00 Plaats: Starteiland Activiteit: Start zeilwedstrijden

Tijd: 13:00 Plaats: Martiniplein Activiteit: Sneekweek Kermis

Tijd: 15:00 Plaats: Marktstraat muziekplein Activiteit: 15:00 Two Faces (rock classics) – 18:30 Lounge met DJ Erik Ferwerda & top 100 band LEAD

Tijd: 20:00 Plaats: Beestenboel Activiteit: Renco, Praia del Sol, Kris Kross Amsterdam, Rob Lee

Tijd: 20:00 Plaats: Irish Pub Activiteit: Disco classics and more

Tijd: 20:00 Plaats: Beach Club 23 (Kleine Kerkstraat) Activiteit: Bruce Willes, Detroit Swindle

Tijd: 20:00 Plaats: Stadsplein Wijde Noorderhorne Activiteit: Broken Brass Ensemble

Tijd: 21:00 Plaats: Café de Kroon Activiteit: Bakker & Niehaus (muziek terras)

Tijd: 21:30 Plaats: Lewinski Activiteit: The Starkings

Tijd: 21:30 Plaats: Café ‘t Ouwe Vat Activiteit: Folkert Hans

Tijd: 22:00 Plaats: Starteiland Activiteit: 22:00 Vangrail – 23:00 Barry Badpak

Tijd: 22:00 Plaats: Café Neighbours Activiteit: DJ Knorr

Tijd: 23:00 Plaats: Nachtmarkt (Markt 23) Activiteit: Malbetrieb All Night Long

Tijd: 23:00 Plaats: Het straight A’s lab Activiteit:DJ’s on rotation met oa DJ DNS, Eddy van Netten, Dan Daniel, DJ Ser-V, MC Sherlock enz

Tijd: 23:00 Plaats: Alcatraz Café Activiteit: DJ Chaim

Tijd: 23:00 Plaats: Café de Bakkersdochter Activiteit: APK Blues band

Tijd: 23:00 Plaats: Club 1841 Activiteit: CLUBNIGHT XL | PUNISH | SLY | DENN!S

Tijd: 00:00 Plaats: Proeflokaal Activiteit: Mathijs Smit, Sluwe Vos

Tijd: 00:00 Plaats: Walrus zaal Activiteit: Nique & Enzio, Rence Teknix

Foto Henk van der Veer