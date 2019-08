Sneekweek 2019: wat valt er op de derde dag allemaal te beleven?

Sneek – ’Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer.’ Dat is nog altijd het motto van de Sneekweek, ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag die al vanaf 1814 wordt georganiseerd in Sneek. Afgelopen vrijdag is de 84e editie van het grootste zeil- en muziekevenement losgebarsten en dit gaat ook nog wel eventjes door! Zo is het vandaag koopzondag en worden er overdag op diverse plekken feesten georganiseerd. Naast de zeilwedstrijden, valt er natuurlijk ook in de rest van Sneek genoeg te beleven: hierbij een greep uit het aanbod van de derde dag.

Tijd: 12:00 Plaats: Binnenstad Sneek Activiteit: Koopzondag! (tot 17:00) Tijd: 13:00 Plaats: Martiniplein Activiteit: Sneekweek Kermis Tijd: 14:00 Plaats: Starteiland – Sneewkeek terras Activiteit: 14:00 DJ Rawry – 16:00 Utlopers en live band SMÛK

Tijd: 14:00 Plaats: Marktstraat muziekplein Activiteit: Grytz en Grize jaren 50 tot heden & Heegemer Dekdweilers

Tijd: 14:00 Plaats: Stadsplein Wijde Noorderhorne Activiteit: Soul Sonic City (mini festival waar Soul, Funk, Disco, HipHop en R&B classics centraal staan.) Geen harde house maar lekker, onder het genot van good food & good drinks, ontspannen genieten.

Tijd: 14:00 Plaats: Lokaal 55 Activiteit: Bands, DJ’s, foodtrucks en beachbar aan de waterkant Tijd: 16:30 Plaats: Café ‘t Ouwe Vat Activiteit: De Putkapel Tijd: 18:30 Plaats: Marktstraat Activiteit: Lounge met DJ Dan Daniels & de Bad Shoes

Tijd: 20:00 Plaats: St. Martinuskerk Activiteit: Sneekweekproms (Zomerkoor o.l.v. Jan Brens) Entreekaartjes à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA (Singel 10) of aan de kerk v.a. 19.00 uur.

Tijd: 20:00 Plaats: Beestenboel Activiteit: Robin Roij, Casper Fok, Johnny 500, DJ Punish Tijd: 20:00 Plaats: Beach Club 23 (Kleine Kerkstraat) Activiteit: Stratos Cumulus, Bruce Willes & Daniel v/d Zwaag, Dimitri Tijd: 20:00 Plaats: Irish Pub Activiteit: Jaren 70 en 80 avond

Tijd:21:00 Plaats: Café ‘t Ouwe Vat Activiteit: The bountyhunters feat. Johannes Rypma

Tijd:21:00 Plaats: Café ’t Skûtsje Activiteit: Live muziek met: Marco de Vries , Leo Klein & Margareth Pruijn

Tijd:21:00 Plaats: Café de Kroon Activiteit: KEK live band (muziek terras) DJ Raw-Ry & DJ Mok (binnen)

Tijd: 22:00

Plaats: Starteiland – café Activiteit: FeestCafé met DJ Tijd: 22:00 Plaats: Alcatraz Café Activiteit: DJ Piter Tijd: 23:00 Plaats: Nachtmarkt (Markt 23) Activiteit: Pim & Rick | Stratos Cumulus (Bruce Willes & Daniel v/d Zwaag) Tijd: 23:00 Plaats: Het straight A’s lab Activiteit: DJ’s on rotation met oa DJ DNS, Eddy van Netten, Dan Daniel, DJ Ser-V, MC Sherlock enz Tijd: 23:00 Plaats: Café Neighbours Activiteit: Swingterras vanaf 14.00u. | Live Eredivise voetbal op groot scherm – Feest DJ Sipke Tijd: 23:00 Plaats: Club 1841 Activiteit: SUNDAY FUNDAY | FREDDY MOREIRA 00.00u | ROBIN ROIJ | NIQUE | DENN!S

Tijd: 00:00 Plaats: Proeflokaal Activiteit: Rowan Pierot, Prunk

Tijd: 00:00 Plaats: Walrus zaal Activiteit: Vinc, Casper Fok, Kroegtijgers

