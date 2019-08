Sneek afgeladen bij opening Sneekweek met traditionele vlootschouw

Sneek – De 84e editie van de Sneekweek is gisteravond begonnen. Na de officiële opening in Theater Sneek, waarbij Pieter-Jan Postma werd benoemd tot Panschipper, was het tijd voor de traditionele vlootschouw en het vuurwerk.

Duizenden mensen hadden zich naar de kaden rondom de Sneker grachten begeven waar om exact 21:30 uur de presentatie van de deelnemende zeilklassen begon.

Van het onstuimige weer overdag was vrijdagavond niks te merken. Sterker nog: er hing een prachtig gekleurde lucht boven een afgeladen Kolk. Met op de achtergrond een ondergaande zon, presenteerden de deelnemende zeilklassen aan de 84e Sneekweek zich. Dit jaar doen er maar liefst 700 boten mee aan de Sneekweek. Daarnaast zijn er dit jaar een aantal nieuwe klassen bijgekomen. Zo is het G-zeilen van 8 naar 16 deelnemers gegaan!

Tijdens de vlootschouw varen er ook altijd een aantal gastschepen mee. Boeier Catharina met daarop kersverse Panschipper, de Boot van het jaar 2019, solarboot en brandweerboot.

Het schouwspel werd muzikaal omlijst met diverse muziekoptredens op meevarende pramen. Afsluitend was er uiteraard vuurwerk en haasten velen zich vervolgens naar een afgeladen binnenstad die ook de komende dagen nog volop in het teken staat van livemuziek en dj’s op de muziekpleinen. Ondanks de drukte in de binnenstad zat de sfeer er goed in!

Foto’s: Jan Douwe Gorter en Anniek van der Bijl