Sneek – Een bak met water viel er gisteren uit de lucht en resulteerde bij mij in Sneek noordoost met een dagtotaal van 40 mm. Plaatselijk viel er nog meer, zo in Sneek zuid maar liefst 52 mm, neerslagsommen die we in de gehele maand juli bij lange niet haalden.

Vandaag zitten we opgescheept met Noordzee bewolking en heeft het zonnetje het moeilijk. Uit de bewolking zou zelf nog wat gespetter kunnen vallen, verder blijft het droog. Wind staat er niet veel en waait meest uit het noordwesten, zwak, af en toe matig. De temperatuur 21 graden als maximum.

Komende nacht blijft de bewolking hardnekkig, morgen maakt het zonnetje weer meer kans. De temperatuur wordt dan een graadje of twee hoger en komt in de stad op een 23 graden uit. Wind staat er niet veel en is veranderlijk.

Kijken we de nieuwe week door, dan wordt de buienkans vanaf maandag weer groter. Behalve op dinsdag, verder valt er de rest van de week verspreid over de regio buien en zien we een temperatuur die eerst 22 tot 24 wordt, later in de week wat lager. Wind op deze dagen meest zuidwestelijk, 1 tot 4 bft.

Dirk van der Meer