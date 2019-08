Een pittige start van de Sneekweek

Sneek – De eerste zeildag van de 84ste Sneekweek kwam vandaag langzaam op gang. De Olympiajol gingen als eerste klasse om tien uur van start. Het was een pittige dag voor zowel de zeilers als het wedstrijd comité. Met weinig wind en veel draaiingen zijn de klassen de eerste wedstrijd in gegaan.

De wind draaide naar het noorden en vervolgens weer terug. Alle klassen zijn in totaal op drie verschillende banen weggestart. De winddraaiingen en de vele valse starts zorgen uiteindelijk voor anderhalf uur vertraging in het programma. “Het was een pittige dag vandaag. We zijn vanochtend begonnen met een zachte wind vanuit Noord-Noord-West. Deze bleef draaien naar het noorden en weer terug waardoor er veel wisselingen in banen plaatsvonden. Al-met-al hebben de zeilers een mooie dag gehad. Ze hebben lekker twee uren gezeild waardoor de dag alsnog succesvol is geweest”, vertelt wedstrijdleider Auke van der Werf.

Als laatste zijn de G-zeilers van start laten gaan. “Dit is erg leuk. Door de vertraging hebben wij het G-zeilen gelijk achter het reguliere programma aan doorgestart. De ervaringen die wij vanuit vorig jaar hebben opgedaan, hebben er voor gezorgd dat wij de klasse gelijk achter de reguliere wedstrijden aan hebben gestart. Op een rustig plekje zijn de G-zeilers van start gegaan zodat ze alle ruimte hadden om drie rondjes te varen. Ze zijn tegelijk met de Pampus voor de starttoren gefinisht.”

Als allerlaatste klassen van de dag, varen de DF65 en de K-zeilers een paar rondjes voor de toren. “In principe redden die klassen zichzelf wel. We hebben het startschip beschikbaar gesteld maar die organisatie regelen de klassen zelf”, aldus Auke van der Werf.