Stralende burgemeester Jannewietske de Vries geniet nu al van de Sneekweek

Sneek- In een volle theaterzaal van de Sneker Schouwburg aan de Westersingel is vanavond de 84ste Sneekweek geopend. Het voltallige college van B & W van de Gemeente Súdwest-Fryslân en de Commissaris van de Koning Arno Brok waren hier o.a. bij aanwezig. Uiteraard ook alle vertegenwoordigers van de KWS gaven acte de préséance.

Burgemeester Jannewietske de Vries gaf toe voor de opening een beetje Sneekweek-Pinebúk-Gefoël te hebben gehad. “Nergens voor nodig”, appten haar een aantal echte Snekers. Het deed de eerste burger van Sneek zichtbaar goed en stralend nam ze haar rol als gemeentebestuurder vervolgens op haar.

Met een kwinkslag reageerde De Vries nog even op de Sneekweekhit van de Zware Jongens, met als thema het cancelen van de Garden of Dance. “Noch net iens in jier boargemaster en dan al safolle ear!” De burgemeester sprak de wens uit nog vaak de opening als burgemeester van watersportgemeente Súdwest-Fryslân mee te mogen maken.

Bijzonder gast was toch ook zeker Appie Oppenhuizen. Hij was hoogstwaarschijnlijk een van de weinige aanwezigen die alle voorgaande Sneekweken mee gemaakt heeft. Oppenhuizen hoopt over 14 dagen 89 jaar oud (‘jong van geest’) te worden.

