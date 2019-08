Sneekweek Magazine 2019 nu ook online

Sneek – De voorbereidingen zijn in volle gang en Sneek maakt zich op voor de 84ste editie van de Sneekweek. Afgelopen week lag het julinummer van de papieren GrootSneek met het Sneekweek Magazine al op de deurmat, maar nu is het magazine ook online leesbaar! In het Magazine, een jaarlijkse uitgave van Ying Media in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en Sneek Promotion, veel interviews en achtergrond informatie over de Sneekweek.

Het Sneekweek Magazine, een oplage van 45.000 exemplaren, wordt huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente SWF. Ook gratis verkrijgbaar bij de VVV, TIP, jachthavens, horeca en campings.