Sneekweek 2019: wat valt er op de eerste dag allemaal te beleven?

Sneek – ’Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer.’ Dat is nog altijd het motto van de Sneekweek, ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag die al vanaf 1814 wordt georganiseerd in Sneek. Vandaag barst alweer de 84e editie van het grootste zeil- en muziekevenement los. Vanavond vindt de officiële opening plaats met uiteraard als hoogtepunten de traditionele Vlootschouw en het vuurwerk. Natuurlijk valt er ook in de rest van Sneek genoeg te beleven: hierbij een greep uit het aanbod van de eerste dag.

16:00 uur – “Opwarmer” Feest met de Putkapel – Marktstraat

19:30 uur – Opening Sneekweek met muziekoptredens en watersport demonstraties. 21:30 Vlootschouw en aansluitend vuurwerk show – Waterpoort (de Kolk)

20:00 uur – Café ’t Skûtsje – Live muziek

20:00 uur – Beach Club 23 (Kleine Kerkstraat) – Gespuys: van alle markten thuis | Van Netten, Kroon and more…

20:00 uur – Irish Pub – DJ Anouk

21:00 – Café ‘t Ouwe Vat – Coverband SMÛK

21:00 uur – Beestenboel (Schaapmarktplein) – Jimmy James, Praia del Sol, Puinhoop Kollektiv

21:30 uur – Marktstraat – Kings of Diamonds & DJ Bert ter Wolde

22:00 uur – Stadsplein Wijde Noorderhorne – Good Times met DJ Eddy van Netten

22:00 uur – Café de Kroon – DJ Dirrty Berry (terras) – DJ PANIEK in de tent (binnen)

22:00 uur – Plaats: Walrus Grandcafé – Dan Daniels

23:00 uur – Nachtmarkt (Markt 23 ) – Markt by night: met Van Netten, Kroon and more

22:00 uur – Alcatraz Café – Feest DJ Sipke

23:00 uur – Café de Bakkersdochter – Johnny Kamminga

23:00 uur – Het straight A’s lab – DJ’s on rotation met oa DJ DNS, Eddy van Netten, Dan Daniel, DJ Ser-V, MC Sherlock enz

23:00 uur – Lewinski – DJ Larry Cook

23:00 uur – Club 1841 – OPENINGSPARTY | RICK CHASE | ROBIN ROIJ | DENN!

23:00 uur – Neighbours café – DJ Tomas

00:00 uur – Walrus Zaal – Chris Hendrix, No heroes

00:00 uur – Proeflokaal Sneek – UK Gerrit, Chris Stussy

Foto: Jan Douwe Gorter