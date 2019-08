KWS-voorzitter Karst Doevendans: Keuzes maken!

Sneek- KWS-voorzitter Karst Doevendans pleitte vanavond tijdens de opening van de 84ste Sneekweek om keuzes te maken voor de komende Sneekeweken.

“De week in de stad duurt inmiddels tien dagen. In de laatste jaren lijkt dat de sportieve kant van de Sneekweek wat naar de achtergrond is verdwenen ten faveure van de festiviteiten in de stad. In de communicatie-uitingen zien we deze onduidelijkheid terug. We zijn dan ook verheugd dat met de samenwerkende partijen van ‘de stad en de meer’ vanaf september kritisch gekeken wordt naar de toekomst. De destijds door wijlen Reina Alberda bedachte slogan ‘overdag voor de eer en ’s avonds voor e sfeer’ , gaan we met elkaar een nieuwe lading geven.

Wat ons betreft krijgt de sport en in het bijzonder de zeilsport een prominentere rol. Laten we het sterke merk van de Sneekweek toekomstbestendig maken.”

Foto Henk van der Veer